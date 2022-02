Gjør Stavanger til førstevalget for nyetablerere

DEBATT: Når Stavanger kommune går med 988 millioner kroner i overskudd, er det en glimrende anledning til å gjøre byen til førstevalget for nyetablerere og droppe den usosiale eiendomsskatten.

Jonas Molde Hollund Politisk nestleder i Stavanger Unge Høyre

Grunn til feiring

I tirsdagens utgave av Stavanger Aftenblad kunne vi lese at kommunen går med et overskudd på hele 988 millioner kroner. Det gir grunn til å feire. Ikke fordi kommunen nå kan by opp til forbruksfest, men fordi vi i alle fall kan kvitte oss med eiendomsskatten – slik Stavanger Høyre har foreslått. Her er tre gode grunner for å gjøre det:

For det første har vi et kompetanseproblem. Ingen storbyregioner eller fylker i landet har såpass få studieplasser per innbygger som oss. Det gjør at mange unge flytter herfra for å studere. Mange av disse finner dessverre ikke veien tilbake til energihovedstaden etter fem år i Oslo, Bergen eller Trondheim. Det er synd, fordi dette er kloke hoder som vi trenger i overgangen fra oljehovedstad til energihovedstad. Vi trenger all den kompetansen vi kan få. Blir Stavanger storbyen der du ikke trenger å betale for å bruke din egen bolig, vil det bidra til å gjøre oss mer attraktive for nyutdannede som er på jakt etter jobb og et sted å etablere seg. Spesielt om vi samtidig ikke gjentar Paradis-tabben til Ap og Rødt, og gjør alt vi kan for å legge til rette for attraktive arbeidsplasser som frister førstegangsetablerere.

For det andre tar ikke eiendomsskatten hensyn til om man faktisk har råd til å betale. Den er usosial. Det kan være krevende å få hverdagsøkonomien til å gå rundt for mange, utvilsomt for unge mennesker. Spesielt i en tid med veldig høye strømpriser. Jeg stiller meg derfor uforstående til hvordan noen kan argumentere for at innbyggerne på toppen av alle andre ting skal betale en avgift til kommunen for å kunne bo i sitt eget hus. En bolig er et hjem, ikke et skatteobjekt.

La oss få slippe

Til slutt vil jeg minne om at en av de viktigste oppgavene til politikerne er å forvalte innbyggernes penger med omhu. Politikere skal finne grunner til å ikke kreve inn skatt, ikke grunner for å kunne gjøre det. Dessverre later det til at alt Ap, SV, Rødt, Sp, MDG og FNB finner rom til en ørliten reduksjon i eiendomsskatten. La oss siddiser få slippe eiendomsskatten helt nå. Det er tross alt 588 millioner kroner igjen av overskuddet – om vi fjerner hele. Men Ap, SV, Rødt, Sp, MDG og FNB tenker kanskje at de vet bedre enn innbyggerne selv hva deres egne lønninger bør brukes på?

