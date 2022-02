«Tar ikke Olje­direktoratet inn­over seg den nye virkelig­heten?»

DEBATT: Noen steder er natur viktigere enn nok et oljefelt.

«Kanskje bør Oljedirektoratet tilgjengeliggjøre to ressursanslag – ett som peker på de geologiske forekomstene, og ett som viser hva som er tilgjengelig på norsk sokkel fremover når politiske rammebetingelser knyttet til lønnsomhet og naturhensyn legges til grunn», skriver Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Karoline Andaur Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Ingen har så solid ekspertise som Oljedirektoratet når det gjelder seismikk og geologiske undersøkelser. Der er vi helt enige med Torgeir Stordal i Oljedirektoratet. Det vi stiller spørsmål ved er hvorvidt direktoratet bidrar til god folkeopplysning når det ikke kobler egne ressursanslag til vedtatte politiske rammer for utbygging. Vi lever tross alt ikke i 1990-årene, men på 2020-tallet.

Når Oljedirektoratet (OD) peker på at halvparten av ressursene på norsk sokkel er igjen, skaper det en forventning om at det er grunnlag for mange tiårs fortsatt oljevirksomhet i Norge, uten at hensyn til økonomi eller at naturhensyn ivaretas. Dette kan brukes som brekkstang for å åpne nye områder for oljeutvinning.

Gir diskusjon på feil premisser

Oljedirektoratets anslag av uoppdagede ressurser i Barentshavet er 91 prosent høyere enn estimatene fra Rystad Energy, slik vi påpeker i Stavanger Aftenblad 18. februar. Når OD sier at «halvparten er igjen», inkluderer dette Barentshavet nord, der området over iskantsonen har blitt vernet for framtidig oljeutvinning.

Også Hurdalsplattformen (side 25) slår fast at «regjeringen vil legge til grunn en definisjon av iskantsonen slik den er nedfelt i Stortingets vedtak». Dette er altså et område som ikke kan utvinnes, og det bør da heller ikke gå inn i direktoratets anslag fordi det ikke er tilgjengelig. Ved å likevel inkludere dette området, blir diskusjonene om tilgjengelig olje- og gassressurser gjort på feil premisser.

Videre viser direktoratet til Troll-feltet for å poengtere at fremtidig teknologi og marked på sikt vil kunne tilgjengeliggjøre forekomster som i dag ikke er teknisk utvinnbare. Problemet med dette er at vi ikke lever på 1990-tallet lenger, men i en verden som har forpliktet seg til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader og nå netto nullutslipp innen 2050.

Det tok 16 år før Troll-feltet begynte å produsere, og investeringen ble tatt med forventet levetid på 70 (!) år. Vi forventer at et fagdirektorat tar innover seg den faktiske virkeligheten vi lever i når de fremlegger kunnskap og fakta om norsk sokkel. Skal vi nå klimamålene, er det ikke rom for ny leting etter olje og gass.

Rett brukt kompetanse

Vi tviler ikke på Oljedirektoratets kompetanse. Som andre fagdirektoratet er det en viktig premissleverandør av fakta og kunnskap når politikerne skal fatte beslutninger på vegne av storsamfunnet. Men gitt de ressursanslagene som nå publiseres, stiller vi spørsmål om hvorvidt OD bidrar til at vi får en faktabasert diskusjon om hvor mye olje og gass som kan utvinnes på norsk sokkel. Som offentlig direktorat er OD pålagt å dele data, noe det ikke gjør, men som er avgjørende for at vi og andre skal se og forstå utregningene deres.

Kanskje bør Oljedirektoratet tilgjengeliggjøre to ressursanslag – ett som peker på de geologiske forekomstene, og ett som viser hva som er tilgjengelig på norsk sokkel fremover når politiske rammebetingelser knyttet til lønnsomhet og naturhensyn legges til grunn.

I det siste ressursanslaget må man også inkludere fagdirektoratet for miljø og klima, Miljødirektoratet. Optimalt sett burde Oljedirektoratet legge fram ressursanslaget som viser hvor mye olje og gass som kan tas opp gitt at verden skal nå målet om 1,5 grad og bli et netto utslipp samfunn i 2050.