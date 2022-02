Oljedirektoratet villeder ikke om petroleumsressurser

DEBATT: I et oppslag i Stavanger Aftenblad – E 24. 18. februar, blir det påstått at Oljedirektoratet villeder om ressurspotensialet på norsk sokkel.

Debattinnlegg

Torgeir Stordal Teknologi, analyse og sameksistens. Oljedirektoratet

Det ligger i Oljedirektoratets mandat å ha kunnskap om hele norsk sokkel, både områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet og uåpnede områder. For uåpnede områder har denne kunnskapen vært en del av grunnlaget for beslutninger om områdene skulle åpnes eller ikke. I årets ressursregnskap går det tydelig fram hvor stor andel av ressursene som ligger i områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Ingen andre har tilgang

Det er ingen som har like mye informasjon om undergrunnen på norsk sokkel som Oljedirektoratet. I tillegg til å ha tilgang til data og informasjon fra all selskapene, har vi samlet inn egne data i uåpnede områder. Dette er det kun Oljedirektoratet som kan gjøre da ingen selskaper kan operere i uåpnede områder. Våre ressursestimat er derfor basert på et best mulig grunnlag, et grunnlag som ingen andre har tilgang til.

Lønnsomhet inngår ikke som grunnlag i ODs ressursestimater. Grunnen til dette er at det som ikke er lønnsomt i dag, kan være lønnsomt i morgen. Infrastrukturen på sokkelen utvides kontinuerlig, og i stadig større områder blir det mulig å knytte funn inn mot en eksisterende innretning. Dette har stor betydning for lønnsomheten. Gjennom mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet på sokkelen har også teknologiutvikling gjort det mulig å utvinne ressurser som tidligere ble ansett som utilgjengelige.

Jevnlige oppdateringer

Det spekuleres i realismen i Oljedirektoratets ressursestimat. Da kan det være nyttig å minne om at størstedelen av de uoppdagede ressursene Oljedirektoratet estimerte i 1990 allerede er funnet. Det kan tyde på at estimatet den gangen var for lavt. Med stadig ny kunnskap og forståelse er det derfor nødvendig med jevnlige oppdateringer av det faktagrunnlaget ressursregnskapet er.

