Vi jakter pass etter politiets råd, og vokter mobilene som hauker

DEBATT: Etter å ha støvet ned i en skuff i over to år oppdaget vi i februar at det ene passet var i ferd med å gå ut på dato. Reisen er ikke før i juni, men denne gangen skulle vi for en gangs skyld være tidlig ute og fornye passet i god tid. Trodde vi!

Som regel sjekker vi Randaberg først, deretter Sandnes og til slutt Sola. Mandag 21. mars, var det to ledige timer for hele 2022 på Randaberg. De ble tatt på noen få sekunder.

Truls Drageset Dydland Stavanger

Etter fem-seks forsøk på å få booket time på nett hos Sør-Vest politidistrikt skjønte vi at her må vi være på hugget. De neste ukene ble Politiets nettsider sjekket flere ganger til dagen, hver eneste dag. Ungen griner og trenger bleie 03:30? En liten sjekk innom pass-og-id.politiet.no.

Kjedelig møte? Lure frem mobilen under bordet og sjekke pass-og-id.politiet.no. Middagsbesøk hos svigers? Snike seg inn på toalettet for å sjekke pass-og-id.politiet.no. INGEN LEDIGE TIMER! Så kan Politiet plutselig fortelle i Aftenbladet at de fleste timene slippes på mandager og onsdager mellom 08:00 og 09:00. Genialt! Da kan vi konsentrere jakten til disse timene. I morges logger vi på med hver vår telefon 07:58, slik vi har gjort hver mandag og onsdag siden gladnyheten fra Sør-Vest politidistrikt.

Stavanger Politistasjon utsteder ikke pass, så vi må til Randaberg, Sandnes eller Sola for å fornye passet. Som regel sjekker vi Randaberg først, deretter Sandnes og til slutt Sola. I dag, mandag 21. mars, var det to ledige timer for hele 2022 på Randaberg. De ble tatt på noen få sekunder. Innen vi fikk oppdatert skjema og søkt oss inn på Sandnes og Sola var det tomt der også. Det var riktignok noe ledig i juli på Etne og en ledig time i juni i Eigersund, men det blir for langt frem i tid.

I frustrasjon og nysgjerrighet har jeg flere ganger sjekket hvordan situasjonen står til i andre politidistrikt. Som regel er det mulig å få time i løpet av de neste 14 dagene, nesten uansett hvilket passkontor du søker på. Så et lite tips til deg som skal ut på tur i sommer: Sjekk passet allerede nå, og sett av en avspaseringsdag eller to for å reise til et annet politidistrikt. Og sjekk at du har en god avbestillingsforsikring, for det kommer bare til å bli flere om beinet fremover. Lykke til!