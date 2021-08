Humor er ingen spøk lenger

DEBATT: NRK sletta Nicolay Ramm sin parodi på japansk game-show etter klager. Folk som hadde vakse opp med rasehets tykte ikkje det var løye, og kjende seg krenkte.

«Dei fleste av oss har truleg ei grense for kva me ler av, og denne grensa varierer ganske mykje», skriv Dag H. Sture. Her Nicolay Ramm med «Raske Briller» i 2020.

Dag H. Sture Stavanger

Og så er ordskiftet i gang, både fordi det er OL og agurktid, og fordi ein har eit handfast eksempel å diskutera ut frå. At humor balanserer på grensa av det som vert tolt, er gammalt nytt. Det som kanskje er nytt, er kor lett det er å få merksemd dersom ein klagar på humor som ein av ein eller annan grunn ikkje liker.

Grensa varierer

Dei som har forska på humor, definerer det gjerne som leik med meiningsinnhald. Humor refererer altså til noko som ein elles tek ålvorleg. Det ligg då i saka si natur at det inneber å tulla med ålvorlege ting, og dette kan som kjent få ulike reaksjonar og følgjer. Dei fleste av oss har truleg ei grense for kva me ler av, og denne grensa varierer ganske mykje.

Det er ikkje så lenge sia Per Inge Torkelsen sat i rettssalen, saksøkt for ærekrenking av ein frisørsalongeigar. Torkelsen var ein av dei som utfordra desse grensene, med å tulla om ting som dei fleste andre tøysekoppar styrte unna. Du gir ikkje ut harselas med dei eldre, for ikkje å snakka om den heilage allmenne idretten, utan at du får på pukkelen. Per Inge lèt seg ikkje skræma; han heldt fram spøken i retten då han møtte opp i fangehuve.

Mange seriøse vitskapsfolk har skrive om humor. Ein av dei er psykoanalysens far, dr. Sigmund Freud, som jamstilte humor med draum. Han hadde alt etablert teorien om draumearbeid der undermedvitet meltar og knar opplevingar og inntrykk frå dagen i vaken tilstand. Humor og vits gjer det same, meinte Freud. Han lanserte omgrepet vitse-arbeid, der humoren i vitseform bearbeider livsens ålvor på same vis som draumane gjer det. Heldigvis greidde Gustav Renberg å banka den tyske setningsbygnaden inn i skallane våre i løpet av skulevinteren 1969/70; elles er eg ikkje sikker på om eg hadde kome meg gjennom denne boka. Der liebe Doktor skriv ikkje akkurat lettlese. Men han hadde truleg rett i at me treng humoren like mykje som draumane.

Uventa verknad

I karnevalstida vart heile lagdelinga i det katolske einevaldssamfunnet halden ap med og snudd på hovudet. Dei som har forska i dette, har faktisk funne at denne humoren, som er ganske uærbødig og nådelaus imot dei herskande innanfor kyrkje og stat, hadde ein uventa verknad. Den styrkte den etablerte orden, gjennom å syna fram kor sprøtt det vart då den minst verdige kunne opphøgjast til karnevalskonge. Ludvig Holberg sin Jeppe i baronen si seng har same funksjonen. Holberg seier det sjølv; så gale kan det gå om almuen fekk makt og pengar. Det ironiske her er at denne humoren, som i utgangspunktet kan oppfattast som ganske undergravande, faktisk kan medverka til å opphalda den rådande orden. Dette skulle gjerne ymse autoritære herskarar ha visst fram igjennom tida. Når du ikkje toler å verta fornærma, og undertrykkjer humoren, mister han nemleg denne styrkjande funksjonen og vert i plassen skikkeleg undergravande.

Ny dynamikk

Med dei sosiale media har det kome inn ein ny dynamikk i livsvilkåra for humoren. Nå kan kven som helst få sine 15 minuttar i rampeljoset, heilt enkelt ved å stå fram som krenkt. Dette kan auka på som ein snøball, og ein uheldig sleivemerknad for tjue år sia kan kosta deg jobben om den vert hengd ut på veggen. Det er ikkje lenger øvrigheita som slår ned på skjemtegaukane. Nå er det Jeppe som sit i baronen si seng med smarttelefonen sin og driv identitetspolitikk. Det hjelper ikkje at Grunnlova framleis har ytringsfridomsparagraf. Nå må me alle passa munnen vår framover, helst med tilbakeverkande kraft. Humor er ingen spøk lenger. Men det kjem til å gå ut over den nødvendige leiken med meiningsinnhaldet!