Kjørekulturen i Norge er på ville veier, det er den vi må snakke om

DEBATT: Når mennesker blir drept i trafikken, skyldes det nesten alltid sjåfører som kjører farlig. Det er farlig kjøring som dreper.

Problemet er ikke tunneler, synlighet, sikt eller veiskuldre. Problemet er sjåfører som har lagt seg til et kjøremønster hvor de ikke klarer å møte myke trafikanter uten å drepe dem.

Jens Glad Balchen Leder, Rogaland syklistforening

Publisert:

For en uke siden ble en slovensk rulleskiløper påkjørt og drept av en lastebilsjåfør. Sjåføren er siktet for uaktsom kjøring.

Vi kan jo anta at politiet med det tenker at en aktsom sjåfør ville sett en rulleskiløper, også i en tunnel, og at hvis tunnelen var mørk, så ville en aktsom sjåfør kjørt med en hastighet som tillot sjåføren å stoppe for noe som var i tunnelen.

Ulykkene skjedde fordi sjåførene kjørte på en måte som gikk bra de 999 gangene det ikke var noen der, og 1 gang endte med drap.

Hvor er forsvaret

av myke trafikanter?

Likevel har den offentlige debatten, med et hederlig unntak, i ettertid dreid seg om hvorvidt det er trygt for rulleskiløpere å bevege seg i tunneler. Også Trygg Trafikk, som man tilforlatelig kunne tro var myke trafikanters beste venn, snakker om følgebiler, og å «gjøre seg synlig» og på andre måter blinke og varsle bilister om at det er andre trafikanter på veien.

Denne gangen var det en 19 år gammel slovensk skiløper. Det kunne like gjerne være en syklist på ferie eller en turgåer.

Tidligere rammet det en 12 år gammel gutt som krysset veien på vei hjem fra skolen, en 12 år gammel gutt ute på trening med sin far, en toåring som krysset veien på grønn mann med sin mor og en lastebilsjåfør som hadde stoppet for å sikre lasten.

Ingen av disse drapene skjedde fordi det var for mørkt, eller for dårlig sikt, eller for mange lys. De skjedde fordi sjåførene kjørte farlig. De skjedde fordi sjåførene kjørte på en måte som gikk bra de 999 gangene det ikke var noen der, og 1 gang endte med drap.

Ingen av sjåførene mente selv de hadde gjort noe galt, enda alle har brutt flere regler som de er opplært i og pålagt å følge. Regler om å kunne stoppe på den oversiktlige strekningen. Regler om å kunne stoppe for enhver påregnelig hindring. Regler om å kjøre hensynsfullt og aktsomt, fordi du er den som kan skade andre. Regler om å kjøre ekstra forsiktig i nærheten av barn.

Elefanten i rommet

Problemet er ikke tunneler, synlighet, sikt eller veiskuldre. Problemet er sjåfører som har lagt seg til et kjøremønster hvor de ikke klarer å møte myke trafikanter uten å drepe dem.

Problemet er sjåfører som har lært seg selv at man ikke trenger å kunne stoppe, eller å kunne se, eller å kjøre hensynsfullt og aktsomt, med mindre det beviselig er tvingende nødvendig. Med mindre det er store, blinkende, gule lys som forteller deg at det finnes en rulleskiløper eller en syklist foran deg. For det er jo sjeldent noen der.

Å kjøre forsiktig fordi det kan oppstå fare, er lagt på hyllen. Aktsomheten viker for høyere fart. Aktsomheten viker for sjåførens fremkommelighet.

Dette er ikke «feil» eller «hendelige uhell». Det er en kjørekultur som er på ville veier. Hvorfor snakker ikke Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune eller Skiforbundet om dette?