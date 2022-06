Jeg vil gjerne skrive mer for hånd og bruke Chromebook mindre

DEBATT: På skolen fra 5 til 7. trinn bruker vi veldig mye Chromebook. Det er bra, men samtidig blir det mye mindre skriving for hånd. Dette er dumt fordi da glemmer vi kanskje noen viktige skriveregler. Eller kanskje man glemmer litt hvordan man skriver.

11-åringen fra Stavanger etterlyser mer håndskrift i skolehverdagen sin.

Jeg har opplevd at jeg syns at skrivingen min ikke er så fin. Og jeg vet om andre som synes at det er litt vanskelig å skrive riktig. Jeg vil derfor gjerne at vi skriver litt mer for hånd på skolen. Og at vi lærer litt mer om hvordan man skriver riktig.

Jeg tror at dette vil hjelpe oss barn til og forstå litt mer om skriving.

Det er viktig å kunne skrive for hånd, og jeg håper at dere voksne tar dette litt seriøst. Selv om det er kjekt med Chromebook kan vi ikke bare bruke den.