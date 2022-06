Ikke legg ned gamlehjemmet til mormoren min!

DEBATT: Ikke alle eldre mennesker kan bo hjemme alene. SD er et gamlehjem et trygt og godt alternativ før man behøver mer medisinsk pleie, og må på sykehjem. Men nå skal gamlehjemmene i Stavanger legges ned.

De gamle forlanger så lite, men dette må ikke utnyttes. Frue Gamlehjem bør ikke legges ned. Byen bør ha både sykehjem og gamlehjem.

Hanna Thue Aaser, 14 år Stavanger

Det er bestemt av politikerne i kommunen at Frue Gamlehjem er et av to gamlehjem som vil bli lagt ned. Tidspunktet for dette vil bli i slutten av 2023. Beboerne og vi som pårørende synes det er veldig trist, fordi de gamle har knyttet sterke bånd til både plassen, hverandre og de ansatte.

Mange gamle lever et ensomt liv hjemme, og blir dermed også syke. Da er et gamlehjem et trygt og godt alternativ, og det er mange gamle som har behov for akkurat dette tilbudet. Det blir ikke det samme å sitte alene i en leilighet og vente på at hjemmesykepleieren skal komme innom noen ganger i løpet av dagen.

Et verdig liv til siste slutt

Jeg har aldri tenkt over forskjellen på gamlehjem og sykehjem, men nå når jeg har en mormor som har flyttet inn på Frue gamlehjem, har jeg sett hvor viktig dette tilbudet er. Alle blir vist en omsorg og en respekt som det er godt å være vitne til. De blir sett og hørt, og får et verdig liv. Det er et godt fellesskap, alltid noen å prate med og hjemmelaget og næringsrik mat.

I tillegg til dette, har de flere aktiviteter som blir gjentatt hver uke. Dette er høydepunktet på dagen, og sørger for bevegelse og mental trening. De gamle får nye venner mens de bor sammen, de tar seg av hverandre, viser og får omsorg. Gamlehjem er et trygt og godt sted både for dem som bor der, men også for de pårørende fordi de vet at dem de er glad i blir tatt godt vare på. Mange av de gamle blomstrer på Frue Gamlehjem, og får et nytt liv etter at de flytter hit. Hvorfor har kommunen da bestemt at gamlehjemmene skal legges ned?

Alt måles i penger

Vi lever i et samfunn der alt måles i penger. Alt skal være så effektivt, og koste minst mulig. Ved å legge ned gamlehjemmene vil kommunen spare 20 millioner kroner årlig. De gamle skal flytte til Ramsvigtunet sykehjem når det er ferdig utbygget, og alle vil være samlet på en plass. Det blir kanskje billigere når alle bor samlet, og det blir mindre utgifter når de legger ned disse gamlehjemmene, men hva vil skje med de gamles trivsel og psykiske helse? Hvis de gamle ender opp med å bli syke etter de blir flyttet, så vil dette også koste penger.

Å få sitt hjem nedlagt og bli flyttet mot sin vilje, bør ingen oppleve. Dette er store endringer for de gamle, og mange av dem tenker på det hver dag. Jeg mener at de må få være med å bestemme over sine egne liv. De gamle trenger å være med. Ikke bare sett dem på sidelinjen som en vare som skal flyttes. De må behandles med verdighet og respekt. Hvis det var politikerne som var de gamle og selv satt i denne situasjonen, ville de da satt pris på om noen hadde tatt et slikt valg på deres vegne?

Sjef i eget liv

Hvorfor skal andre bestemme over de gamles liv, og tro at de vet hva som er best for dem? De gamle må ha rett til å bestemme over seg selv, og det må være mulig i et rikt land som Norge å ha både gamlehjem og sykehjem. Politikerne må vise at de har hjerte på rett plass, og speile situasjonen og spørre hva de ønsker når de blir gamle? Nå er de med på å ta beslutningen på vegne av andre, uten helt å skjønne og kjenne på konsekvensene. Når endringene skal tas må de som må gjennom disse endringene være de som har størst innflytelse.

Det kan kanskje virke lenge til desember 2023, men tiden går fort. Det er ingen skam å snu, så gjør om denne beslutningen nå!

