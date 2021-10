Arbeidet mot vold i nære relasjoner må prioriteres

DEBATT: Kampen mot vold i nære relasjoner er en viktig kamp som dessverre får ekstra oppmerksomhet når det begås partnerdrap.

«Nå er det opp til den nye regjeringen å følge dette opp», skriver Mette Vabø og Ann Elin Piel.

Mette Vabø Gruppeleder, Stavanger Venstre

Ann Elin Piel 1. vara, Utvalg for Helse og Velferd (V)

Et tema Ellinor Melbye har løftet flere ganger i Aftenbladet, sist 14. oktober. Aftenbladets dekning av rettssaken rundt de tragiske Storhaug-drapene vekker noe i oss, det blir så nært. Vi har også nylig hørt om et tragisk drap i Evje, der offeret etterlater seg en datter på to år. Antall drap totalt sett i Norge går nedover, likevel ligger vi høyere enn sammenlignbare land når det gjelder partnerdrap. Dette er et faretruende signal om at noe må gjøres – vold i nære relasjoner må både forebygges og bekjempes lenge før flere liv går tapt.

Omvendt voldsalarm

For Venstre er det viktig at voldsutsatte har tilstrekkelig med tilbud om hjelp og beskyttelse. En slik form for beskyttelse er omvendt voldsalarm. Vi har, blant annet etter deltakelse på debatten Melbye refererer til, arbeidet aktivt for å øke bruken av omvendt voldsalarm. Daværende justisminister Monica Mæland har gitt sterkt uttrykk for at man ønsker økt bruk. Derfor bevilget også regjeringen 10 millioner kroner til økt bruk av omvendt voldsalarm i statsbudsjettet 2022. Nå er det opp til den nye regjeringen å følge dette opp.

God idé

Melbye skriver i Aftenbladet at hun ønsker seg en voldskoordinator i Stavanger kommune. Dette er en god idé, og kan være et av flere tiltak for å bedre situasjonen til voldsutsatte. Utvalg for helse og velferd skal behandle handlingsplan mot vold i nære relasjoner i sitt møte i desember. Det ser vi i Venstre frem til.

Vi er spent på hva administrasjonen har kommet opp med av gode tiltak for å sikre en tryggere hverdag for de som blir utsatt for vold. Venstre vil fortsette å kjempe for rettighetene og tryggheten til voldsutsatte – det kan Melbye være trygg på!

