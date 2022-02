Siri Nybø, Tvedt Eiendom: Fjernvarme er ikke lønnsomt for Lyses kunder

DEBATT: Lyse Neo har en forretningsmodell for salg av fjernvarme som ikke er økonomisk bærekraftig for kundene.

Erfaringene med fjernvarme i Tvedtsenteret er ikke gode, konstaterer Siri Tvedt, adm. direktør i Tvedt Eiendom.

Debattinnlegg

Siri Nybø Adm. direktør, Tvedt Eiendom

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politikerne i Stavanger skal i formannskapet 3. februar ta stilling til om Lyse skal få bygge ut mer fjernvarme i Stavanger.

Anbefales ikke

På vår eiendom på Forus, Tvedtsenteret, har vi vært delvis tilkoblet fjernvarme fra Lyse i mange år.

I 2019–2020 deltok vi i Elnett-21-prosjektet med ytterligere tilkobling til fjernvarme for å teste hvordan dette kunne bidra til å frigjøre kapasitet i strømnettet til andre formål.

En ekstern konsulent ble engasjert for å utarbeide en rapport vedrørende prosjektet. Rapporten, som også har blitt fremlagt for Lyse Neo, viser at omlegging fra bruk av varmepumper til fjernvarme ikke er lønnsomt, heller ikke når en tar hensyn til merkostnadene til drift, vedlikehold og utskiftning av varmepumper.

Vår rådgiver konkluderer med at det ikke kan anbefales å investere i fjernvarme.

Dersom en sammenligner bruk av fjernvarme med bruk av strøm til direkteoppvarming, for eksempel i form av panelovner, vil fjernvarme være billigere enn strøm, særlig i perioder med høy strømpris. Men dersom en sammenligner med varmepumpeanlegg som typisk har en årsvarmefaktor på 3, så blir bruk av fjernvarme vesentlig dyrere enn varmepumpe.

Prisgaranti?

Med den siste tidens økning i strømpriser øynet vi, på grunn av pristaket som Lyse har hatt på fjernvarmen, et håp om at den kunne bli noe mer konkurransedyktig. Men det gikk ikke lang tid før vi fikk varsel om at pristaket ble justert opp, begrunnet med prisøkningen på biogass og strøm som benyttes i varmeproduksjonen til spisslast.

Altså at varmen fra søppelforbrenning må tilføres ekstra varme på veien, med biogass og strøm som brensel, når den skal fraktes over lengre avstander.

Det såkalte pristaket er dermed ingen garanti mot prisøkning på fjernvarme.

Lyse Neo må få på plass en konkurransedyktig forretningsmodell før det gis tillatelser til videre utbygging av fjernvarme.

Risikerer kundeflukt

Lyse Neo henter fjernvarmen fra forbrenningsanlegget på Forus, hvor selskapet har mange kunder. Det er også bygget ledninger videre til både Sandnes og Stavanger sentrum, hvor Lyse har forholdsvis få kunder. Kostnadene med utbygging skal fordeles på det antall kWh med varmt vann som selges i hele konsesjonsområdet. Altså må alle kundene «bidra».

Vi mener at Lyse Neo må få på plass en konkurransedyktig forretningsmodell før det gis tillatelser til videre utbygging av fjernvarme. Alternativt risikerer man at høye investeringskostnader fører til ytterligere prisøkning og kundeflukt. Og i det videre økonomiske tap for Lyse Neo og eierkommunene.

Miljøet vil også tape, da prismodellen ikke belønner det grønne valget – å nyttiggjøre restvarmen fra søppelforbrenningen på Forus.

Les også Torfinn Ingeborgrud: Fjernvarme flere gangen dyrere enn varmepumper

Les også Lyse: «Nei til å sløse med energi»

Les også Jan Petter Danielsen: «Nei til å sløse med energi, Lyse?»