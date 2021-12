Skal vi køyre 45 km ein veg til barnehagen?

BARNEHAGE: Fyrste mars er søknadsfrist for det ordinære barnehageopptaket i Stavanger kommune. Der vert alle søkarar vurdert og tildelt plass til hausten dersom ein fyller krava.

«Det er ikkje rom for at menneska er i endring og kan trenge ein barnehageplass midt i året. Den avgjerda vi tok i februar med søknadsfrist 1. mars, må vi leve med til august neste år, altså i 1,5 år», skriv Turid Angelskår Lauvsnes.

Turid Angelskår Lauvsnes Finnøy

Vi vurderte å søke inn vår minste som er fødd i april-20, men valde og ha han heime ei stund til av ulike årsaker. Hadde det vore slik at vi hadde søkt han inn, hadde han hatt rett på plass fra hausten -21, fordi han er gamal nok til det.

Fordi ingen av oss lever statiske liv, men liv som heile tida er meir eller mindre i dynamisk endring, vil også eit behov om barnehageplass kunne endre seg. For oss har det endra seg til at vi søkte inn vårt litle gull i dei fira næraste Finnøy-barnehagane denne hausten. Men svaret er at det er fullt. Politikarane kan skryte av å ha innført to opptak i året, eit hovudopptak med start i august og eit til rundt juletider. Men i telefonisk samtale med styraren for Hagatoppen barnehage på Finnøy, får vi beskjed om at eit eventuelt opptak i desember berre er dersom det er ledig kapasitet! Og vår litle eittåring tel jo for to! Så lovnaden om to opptak er ikkje meir verdt enn papiret det er skreve på!

Alt skulle bli så mykje betre saman med Stavanger vart det lova.

Ledig i Hillevåg

I slike prosessar skal det ikkje løne seg å mase, men i mange samanhengar har ein sett at det likevel kan føre fram, så vi tar det opp eit nivå. Mannen min ringer verksemdsleiar for dei fire Finnøybarnehagane. Verksemdsleiar seier han forstår situasjonen og vil snakke med barnehagesjefen i kommunen om dette. Neste dag kan han fortelle at barnehagesjefen ikkje vil gje oss nokon plass i Finnøy, men det er ledig i Hillevåg, me kan få den. Ja du leste rett: i Hillevåg!

Skal vi køyre 45 km ein veg til barnehagen? Det er minimum tre timar pluss rush-tid kvar dag på å køyre til byn for levering og henting! Er dette til barnets beste? Og familiens beste? Er det sånn det er blitt å leve i ein utkant av ein storkommune? Vårt eldste barn er fødd i 2015, og då fekk vi plass midt i året, det var lettare i Finnøy gamle kommune.

Fleire måtte gå

Når dei seier at det ikkje er plass, så er det ikkje fordi barnehagane er fulle av born. Hesby og Talgje barnehage har etter det vi har erfart færre born enn dei hadde sist år og med mykje større barnekapasitet. Men det er rett at dei må ha nok vaksne per barnegruppe. Etter det vi har forstått er det denne hausten færre born enn året før, og fleire vaksne måtte gå fordi det ikkje var behov for så mange tilsette.

Vil det sei at det er erfarne folk å få tak i om ein vil tilsette fleire? Eg veit ikkje. Men med at det ikkje er plass meinast nok at det er budsjetta som lever sine svært rigide og statiske liv. Det er ikkje rom for at menneska er i endring og kan trenge ein barnehageplass midt i året. Den avgjerda vi tok i februar med søknadsfrist 1. mars, må vi leve med til august neste år, altså i 1,5 år. Å leve utanfor det fleirtalet i befolkninga gjer, det å vere heime litt lenger, løner seg altså ikkje om ein enten skulle ombestemme seg, eller verte sjuk .

Å flytte midt i året til eit anna distrikt er heller ikkje lurt, du har ikkje rett på plass då heller. Det er heller ikkje rom for dei som føder på feil tid i året som desember, januar, februar osb. Då har ein ikkje rett på plass før i august året etter. Dette gjer at fleire vert tvinga til uløna permisjon og dermed ufrivillig meldt ut av KLP og liknande ordningar.

Å lese at kommunen ynskjer å legge ned fleire plassar vil gjere det endå trongare for småbornsfamiliane. Eg vil tru det vert eit endå meir rigid system.

Må ta til fornuft

Medan desse orda har modna seg på harddisken nokre veker har det dukka opp ein plass til oss på Finnøy, den tek vi i mot med takk! Men eg vil likevel skrive dette fordi eg håpar at kommunen tek til fornuft og ikkje sparar på myntane og kastar på lappane! Eg ynskjer at budsjetta kan speile dei dynamiske menneska som bur i kommunen, at framtidige familiar kan få ein betre barnehagepolitikk enn den vi har no, at vi som utkant ikkje vert totalt oppeten i budsjetta både når det gjeldt barnehagar, skule og eldreomsorg.

Alt skulle bli så mykje betre saman med Stavanger vart det lova, det kom til og koma meir pengar i kassen då ...