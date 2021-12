Mer er ikke alltid bedre hos tannlegen

DEBATT: Mange ganger ber vi du om en ekstra test, undersøkelse eller resept på medisiner «for sikkerhets skyld». Neste gang du står i en slik situasjon, kan det være lurt å minne deg selv på at mer er ikke alltid bedre.

«Helsearbeidere har dannet felles front for å redusere overforbruk av helsetjenester og for å unngå overdiagnostikk og overbehandling», skriver Andreas Iversen.

Debattinnlegg

Andreas Iversen Leder Rogaland Tannlegeforening

For hvis du skal vanne plantene, salte maten eller hvis du er hos legen er det ikke sikkert at mer vann, mer salt eller mer medisiner vil føre til det beste resultatet.

Gjør kloke valg-kampanjen

Tannlegeforeningen er en av mange profesjonsforeninger innen helse som bidrar inn i «Gjør kloke valg-kampanjen». Helsearbeidere har dannet felles front for å redusere overforbruk av helsetjenester og for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. For noen tester, prosedyrer og behandlinger er ikke bare unødvendige – de kan i verste fall være skadelige.

Tannlegeforeningen har utviklet råd for en del prosedyrer som bør unngås. Vi skal for eksempel ikke skifte fyllinger bare fordi de er gamle. Vi skal ikke fjerne visdomstenner eller lage krone hvis det ikke er nødvendig. Vi skal heller ikke rutinemessig ta store røntgenbilder eller skrive ut antibiotika for tannsmerter. De andre helseprofesjonene har utviklet andre råd rettet mot sin tjeneste.

Få medisinske prosedyrer er helt uten risiko. Overdreven testing og behandling kan føre til bivirkninger og unødvendig bekymringer. Ingen pasienter har godt av behandling de ikke trenger.

Still spørsmål

Nå har vi kampanjen «Mer er ikke alltid bedre». Mange pasienter ber om tester og medisiner for å være på «den sikre siden», uten å være klar over eventuelle konsekvenser. Neste gang du er hos tannlegen eller en annen behandler – still spørsmål om nødvendighet, risiko og alternativer til undersøkelser og behandling.

Det kan være lurt å snakke om ulempene ved undersøkelser og behandlinger – så vel som fordelene. Vi helsearbeidere ønsker nemlig å gjøre kloke valg for din helse - sammen med deg!

Noen tester, prosedyrer og behandlinger er ikke bare unødvendige – de kan i verste fall være skadelige.