Siste nytt innen kirkemusikkutdanning kommer fra Stavanger

DEBATT: Universitetet i Stavanger (UiS) vil fra høsten 2022, i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole, tilby kirkemusikkutdanning.

«Den nye kirkemusikkutdanningen skal utruste til arbeidslivet og være fremtidsrettet og praksisbasert», skriver Terese Bue Kessel, Ghislain Gourvennec og Harald Eikaas.

Terese Bue Kessel Studieleder for teologi, VID

Ghislain Gourvennec Kantor i Stokka kirke

Harald Eikaas Avdelingsleder for klassisk musikk, UiS

Da vil de første studentene følge en kantor i hverdagen og få innblikk i hva det vil si å være kirkemusiker i vår tid, i bydelskirken så vel som i Domkirken, med kor og gudstjenester, med salmesang og rytmisk musikk.

20 år er gått siden UiS hadde sin siste kirkemusikkstudent. Studiet ble lagt ned i 2003. Flere kirkemusikkutdanninger lukket dørene. Først Kristiansand, så Stavanger og til slutt Bergen. En grunn var at det var for få søkere. Studiet har blitt nevnt og savnet. Mange har dratt lasset for å komme dit vi er nå.

Både preste- og kirkemusikkstudenter skal istandsettes til å fungere i drabantbyens menigheter og på bygda.

Orgelskoler

Flere kantorer har startet lokale orgelskoler for å demme opp for rekrutteringskrisen. For å vekke begeistring for kirkemusikk blant barn og unge. De siste årene har det vært flere kvalifiserte søkere enn studieplasser til kirkemusikkutdanningen ved Norges musikkhøgskole i Oslo. De har ikke kunnet ta imot alle som ville studere kirkemusikk. Om pilene peker i riktig retning, er orgelskolene fortsatt viktige!

Den norske kirke har de siste årene vært opptatt av rekruttering. På høstens kirkemøte er det egen sak, og i rapport for rekrutteringsprosjektet 2018-2020, står det at de har vært i kontakt med Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikkutdanning og med flere høgskoler, deriblant VID og UiS, om styrking av kirkemusikkstudier. Den reisen har vi fått være med på.

I februar 2020 møttes representanter fra Kirkerådet, Stavanger bispedømme, UiS og VID, tidligere Misjonshøgskolen. Spørsmålet som samlet oss, var dette: Hva kan vi få til av samarbeid på tvers av musikk- og teologimiljøet i Stavanger for å blåse liv i kirkemusikkutdanningen?

Visjonen

Den nye kirkemusikkutdanningen skal utruste til arbeidslivet og være fremtidsrettet og praksisbasert. Fremtidsrettet slik at studentene får utvikle bred kompetanse innen ulike musikksjangere. Med kirkemusikk som ekstra tilbud i bachelorutdanningen i utøvende musikk, vil de kunne velge blant flere fordypninger. Gjennom praksis, etter modell fra VID, som stadig har prestestudenter i praksis i menighetene i Stavanger og omegn, skal kirkemusikkstudentene også bli kjent med det tverrfaglige samarbeidet.

Mellom de fire vigslede stillingene, kantor, prest, diakon og kateket, og andre kirkelig ansatte og frivillige i menighetene. Som prestestudentene skal kirkemusikkstudentene også bli kjent med kirkens diakonale arbeid og med barne- og ungdomsarbeidet. For å bli inspirert! For å bli realitetsorientert til den virkeligheten som møter dem etter endt studium. Gjennom praksis skal de følge en kantor, erfare korarbeid og gudstjenester. Musikk har til alle tider vært et viktig samlingspunkt i kirken. For alle generasjoner. I sorg og glede. Til hverdags og fest.

Kombinasjonen av teori og praksis vil gi forståelse og erfaring med den bredden som møter en kirkemusiker i vår tid, der rytmisk musikk og tradisjonell orgelmusikk spiller sammen.

Felles oppgave

Både preste- og kirkemusikkstudenter skal istandsettes til å fungere i drabantbyens menigheter og på bygda. På veien dit skal UiS og VID samarbeide om felles seminardager med øvelse i gudstjenesteledelse, liturgikk og hymnologi. Tverrfaglig samarbeid i studietiden vil bidra til økt forståelse for de ulike profesjoners identitet og oppgaver. Det vil bidra til gode samarbeidsforhold når de møtes igjen, vigslet til tjeneste.

I Stavanger er det bare gåavstand mellom våre campuser. Forholdene ligger godt til rette for nært samarbeid. Våre institusjoner deler felles samfunnsoppgave i å utdanne til ledige stillinger i kirken, enten det er kantor eller prest.