Hvem er egentlig habil?

DEBATT: Habilitetsreglenes sentrale formål er å sikre allmennhetens tillit til at viktige vedtak fattes på et mest mulig saklig og upartisk grunnlag.

«Når regjeringen skal ansette ny sentralbanksjef, eller treffe andre avgjørelser av stor samfunnsmessig betydning, da er det altså slik at vi har en «konstitusjonell praksis» som går ut på noen ganger å gi forvaltningslovens paragraf 6 analogisk anvendelse, andre ganger ikke», skriver Geir Jøsendal.

Geir Jøsendal Juridisk rådgiver i Midtre Gauldal kommune, tidligere advokat (h) og universitetslektor i rettsvitenskap

Men det er altså slik at statsminister Jonas Gahr Støre har erklært seg inhabil i saken om ansettelse av ny sentralbanksjef, fordi han er en nær venn av Jens Stoltenberg, som er en av søkerne. Når Støre gjør dette, bygger han formelt på en såkalt «analogi» – en parallellanvendelse på et tilsvarende fenomen – av en bestemmelse som strengt tatt ikke regulerer forholdet. Konkret, i dette tilfeller, forvaltningslovens paragraf 6, 2. ledd.

Selvsagt er ikke noe av dette sikker og udiskutabel juss.

Hva med Vedum?

Lovens paragraf 6 gjelder således iflg. paragraf 10, 2. pkt. som utgangspunkt ikke for statsråder. Men konstitusjonell praksis har – i hvert fall delvis – hittil vært nettopp det å gi paragraf 6 analogisk anvendelse. Det er altså en slik tankegang som begrunner at Støre er inhabil. Men hvis Støre er inhabil, hvorfor da ikke også Trygve Slagsvold Vedum? Det er også da 2. ledd som må vurderes. Og Stoltenberg var regjeringssjef sist Vedum var statsråd. Er det et slikt særlig forhold som begrunner at også han (og enkelte andre) statsråder er eller kan være inhabile?

Og hva med de øvrige Ap-statsrådene, utenom Støre selv? Hva tilsier at de ikke er inhabile? Er ikke en mulig interesse i å sikre partiets innflytelse over en viktig institusjon et «særlig» forhold, som i så fall må vurderes ut fra en analogisk anvendelse av 2. ledd?

Blir hans underordnede inhabile?

Og hva med forvaltningslovens paragraf 6, 3. ledd, som innebærer at når en overordnet er inhabil, så blir også alle hans underordnede inhabile? Regjeringen er et kollegialt organ, men reelt annerledes enn f.eks. et formannskap eller et kommunestyre. For regjeringen har en sjef, som kan bytte ut de andre

medlemmene av kollegiet dersom han ikke har nødvendig tillit til disse. Og den sjefen, han heter for tiden Jonas Gahr Støre. Så hvorfor skal ikke også forvaltningslovens paragraf 6, 3. ledd gis analogisk anvendelse, med den virkning at hele regjeringen er inhabil i saken om ansettelse av ny sentralbanksjef. Har vi faktisk en rettstilstand som egentlig gjør en ansettelse av Stoltenberg som sentralbanksjef ulovlig?

Selvsagt er ikke noe av dette sikker og udiskutabel juss. Men det er sentrale problemstillinger. Som ikke her utredet i det hele tatt, og heller ikke løftet frem i debatten om den for tiden aktuelle ansettelsessaken. Hvis jeg, som kommunalt ansatt jurist, skal ta stilling til en søknad om bygging av

en enebolig, da er forvaltningslovens habilitetsregler rimelig klare. Skal Høyesterett dømme i en sak, har vi også en rimelig avklart rettstilstand, og bare helt unntaksvis rom for tvil om dommernes habilitet.

Kan vi leve med det?

Men når regjeringen skal ansette ny sentralbanksjef, eller treffe andre avgjørelser av stor samfunnsmessig betydning, da er det altså slik at vi har en «konstitusjonell praksis» som går ut på noen ganger å gi forvaltningslovens paragraf 6 analogisk anvendelse, andre ganger ikke.

Habilitetsreglenes sentrale formål er å sikre allmennhetens tillit til at viktige vedtak fattes på et mest mulig saklig og upartisk grunnlag. Spørsmålet er dermed ikke om den enkelte saksbehandler – eller statsråd – konkret kan mistenkes for å ville opptre partisk eller ikke. Det avgjørende er – med litt

enkle ord – hvor tillitvekkende det tar seg ut av vedkommende deltar i avgjørelsen. Kan vi da leve med at mens den slags spørsmål ellers i forvaltningen og i domstolene er svært godt avklart, så er det meste til de grader skjønnsmessig og – vil jeg påstå – mange ganger uklart når det er regjeringen som skal bestemme i en sak?