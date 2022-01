Jæren finnes

DEBATT: Jæren finnes ikke skriver Ståle Økland i Aftenbladet 17. januar. Siden han ikke kjenner historien får jeg behov av å hviske ham noen ord i øret.

– Etymologisk er Jæren av Jadaren, Jadar, Jada. Jada er trolig et bekreftelselord for den som seiler forbi og kjenner seg igjen på landskapet innenfor, skriver Sigve Bøe.

Sigve Bø Randaberg

Pssst, Jæren er et gammelt kongerike. Men alle mannfolka i det riket døde for 1150 år siden i et stort slag i Hafrsfjord, derfor er der ikke så mange som har hørt om det ...

Belegget for Jæren som et eget kongerike finner vi i to gamle sagaer fra Island. I Orvar-Odds saga fortelles det i et kvad at Ingjald på Berrjord bodde på Jæren og rådde for Eikund. Men Berrjord er en gård ved Nesvåg i Sokndal og dermed ikke på Jæren etter vanlig oppfatning.

Fra Tungenes til Åna-Sira

I Grim Loddenkinns saga omtales far til Ingjald, Åsmund, som herse. Hvis da Eikund er et hersesete, vil riket dette setet tilhører være kongeriket mellom Rogakongen på Avaldsnes sitt land og landet til kongen i Agder. Dermed har vi et historisk Jadar-kongens rike fra Tungenes til Åna-Sira som bekrefter at Jæren finnes.

Dette riket ble forsøkt glemt og utslettet best mulig i administrasjonsstrukturen som ble opprettet etter slaget i Hafrsfjord. Rogakongen, nå vasall-kongen på Avaldsnes, fikk underlagt seg hele området mot å gi fra seg Stord til vasall-kongen på Alrekstad/Ulriken. Det verste av alt er at nå skal det feires med pomp og prakt at alle menn mellom Tungenes og Åna-Sira lå døde på Hafrsfjordens bunn for 1150 år siden. Det er tydeligvis ikke bare Ståle Økland som sliter med historiekunnskapen.

Like historieløst

Hvem har forresten vedtatt at Jæren betyr kanten mot havet? Sannsynligvis er det også like historieløst. Etymologisk er Jæren av Jadaren, Jadar, Jada. Jada er trolig et bekreftelselord for den som seiler forbi og kjenner seg igjen på landskapet innenfor. Seileren kom sørfra og fikk Norskekysten på styrbord side. Fjell og atter fjell. Ved Ogna kjente han seg igjen. Der begynte Jada-landet, som senere ble kongeriket Jadar. Det siste og sterkeste kongeriket av de vel 20 austmannarkongen Harald Hårfagre trengte å underlegge seg. Erling Skjalgsson gjenreiste riket 150 år senere og ble den mektigste mann i Norge etter kongen. Olav Haraldsson kunne ikke styre Norge uten at han hadde Erling på sin side.

