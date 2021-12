Rimelig strøm har ikke vært i søkelyset

DEBATT: Den nye nasjonen Norge fikk, etter litt famling de første årene, fram mot 1920 kontroll med kjøp og utbygging av landets vassdrag. Med noen unntak er det kommuner, fylker og staten som står for produksjon og levering av strøm.

Her fra Svartevassmagasinet som er Sira Kvinas største magasin.

Debattinnlegg

Øivind Aspelund Stavanger

Allerede tidlig ble det lagt til grunn å sikre nok og rimelig strøm til forbrukerne. Dette ble også grunnlaget for omfattende utbygging av kraftkrevende industri. Prisen ble bestemt av selvkost: Hva det kostet å produsere og levere strømmen. Dette lå også til grunn for den videre utbygging av vassdrag og strømnett og har vært ryggraden i driften av Norge. Man kan si at vi har hatt et slags ønsket offentlig strømmonopol.

Våre to største politiske partier har aldri gitt slipp på å arbeide for å tilpasse landet til EU.

Kommersialisering

Det er for meg uklart hvorfor og med hvilke egentlige motiv man i 1990/91 gikk til det skritt å åpne for den senere kommersialisering av strømproduksjon og salg. Politisk hadde man internasjonalt fått en tro på konkurranse og kommersialisering. Blant annet ble det hevdet at konkurranse ville bidra til effektivitet og holde prisene nede.

Liberalisme og konkurranse var også et ledende grunnprinsipp i EU. Og våre to største politiske partier har aldri gitt slipp på å arbeide for å tilpasse landet til EU. Men jeg kan ikke huske at dette ble benyttet i argumentasjonen for liberaliseringen av strømmarkedet.

«Avhengig av inntekten»

Men etter hvert ble de som sto for produksjonen og leveringen av strømmen, klar over hvilke inntektsmuligheter det lå i markedet. Og da søker man seg dit fortjenesten er størst. Og i dag er vi kommet dit hen at kommuner, fylkeskommuner og delvis også staten har gjort seg «avhengig» av inntekten. Og vi ser at dette koster dyrt for vanlige forbrukere og næringsliv.

Tanken på rimelig strøm har ikke vært i søkelyset. Og nå opplever vi at det heller ikke legges nok vekt på å sikre vannmagasinene for ekstra tørre eller kalde perioder. – Om nødvendig leveres dyr importstrøm.