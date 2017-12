Feil å prioritere Viking framfor barn og unge i Hinna bydel

I et notat om Viking stadions framtid, stilet til medlemmene i Stavanger bystyre (referert i Aftenbladet 22. nov. 2017), skriver rådmann Per Kristian Vareide: «Kommunen kan forsvare overtakelse med stort behov for kunstgrasbaner i Hinna bydel.»

Forus og Gausel IL (FGI) er svært kritisk til forslaget om å splitte opp idrettslaget vårt ved å tilby treningstid utenfor nærområdet. Vi undrer oss over at kommunen i denne saken ikke har rådført seg med FGI, men utelukkende velger å se saken fra konkurstruede Vikings side.

Vil skade oss

Det er riktig at det er stort behov for kunstgressbaner. FGI er det største idrettslaget og den største fotballklubben i Hinna bydel. FGI er også den fotballklubben som har desidert minst areal tilgjengelig pr. spiller. Å sende barn ut av nærområdet for å trene, står imidlertid i motsetning til klubbens prinsipper og bydelens behov.

Det er flere kilometer fra Godeset, der mange av våre medlemmer bor, til Viking stadion. Ikke bare risikerer vi å miste barn som ikke har foreldre som stiller opp på transportsiden (det er kanskje disse barna som har aller størst behov for tilknytning til sitt lokale idrettslag), samhold og identitetsbygging vil også bli sterkt skadelidende om våre barn og unge sendes ut av nærområdet for å trene.

Vårt samfunnsoppdrag

FGI er et idrettslag (håndball og fotball, FFO), men også mye mer enn det. Vi er samlingspunktet for en betydelig del av bydelenes barn og unge. I tillegg til det fysiske folkehelseaspektet, bidrar klubbaktivitetene til å forebygge sosiale problemer. I vår klubb er alle velkomne, også familier som har større eller annerledes utfordringer enn flertallet.

Rundt klubbhuset vårt, som er åpent alle kvelder og helger, har vi klart og etablert et trygt og inkluderende miljø som vi våger å påstå har påvirket levekårene i bydelen vår i positiv retning.

Dette er vårt samfunnsoppdrag, slik vi ser det. FGI har de siste 10−15 årene hatt en formidabel utvikling både sportslig og sosialt, en utvikling som burde være av interesse for politikerne i bystyret.

Vi er en breddeklubb som også har klart å ta vare på talentene våre. I løpet av de 10 siste årene er det to lag fra Stavanger som har tatt offisielle NM-gull i fotball, begge fra FGI. Klubben er landskjent for hvordan vi har tatt vare på jentene i fotball.

Viking er forbilde for mange av våre medlemmer, og vi har forståelse for at kommunen ønsker å bistå klubben etter beste evne, men dette alternativet gir ikke den ønskede effekt for breddeidretten. FGI har gjennom mange år hatt et meget godt samarbeid med Stavanger kommune. Vi håper dette samarbeidet kan fortsette basert på idrettslagets behov og til det beste barn og ungdom i bydelen.