Stein-Gunnar Bondevik, Innovasjon Norge i Rio, har tydeligvis ikke forstått min kommentar om Brasil som dreper. Ja, i absolutte tall mer enn noe annet land i verden. Bare de siste 15 årene rundt 790.000. Mer enn antall innbyggere i Stavanger og Oslo til sammen. Bondevik forsøker å bagatallisere tallene med en morsomhet: – Ja, la oss i det minste være enige om at det kanskje hadde vært noen bygninger igjen.

I tillegg stiller Bondevik seg tvilende til statistikken og rapporten «Krigen i Brasil», som myndighetene nylig offentliggjorde. Det bør han ikke gjøre, men ta den på blodig alvor. Slik brasilianere gjør, alle som en. Min kommentar er ikke myntet på de privilegerte, som norske bedriftsledere, som bor trygt, har privatsjåfører og fraktes rundt i skuddsikre biler. Eller på norske turister som besøker byen. Det bør de fortsette å gjøre, for Rio er en by du alltid vil vende tilbake til. Jeg ønsker å sette søkelys på realitetene i Brasil, drapene, volden og den brutale virkeligheten for landets innbyggere.

Historieløs

Det er utrolig at Stein-Gunnar Bondevik kan skrive at «Brasil ikke har tradisjoner for verken masseskytinger, skoleskytinger eller terror». Han kjenner tydeligvis ikke Brasils voldelige historie. Mer enn 61.500 drap i 2017 – mangfoldige terroraksjoner, den siste i Rio i forrige uke, da fire ungdommer ble henrettet da de skulle inn på en bar. Så langt i 2018, og det er jo ikke mange dager, er to politimenn skutt og drept av narkolangere. I 2017 ble 132 politi drept eller henrettet av ulike narkofraksjoner. Antagelig verdensrekord i politidrap.

I april 2011 lurte en tidligere elev seg inn på skolen Tasso da Silveira i Rio og drepte 12 elever i alderen 12-15 år. Skutt med kaldt blod, alle som en. Det kalles skolemassakre, Bondevik.

Ukoordinerte aksjoner

Jeg har aldri uttalt at Brasil ikke forsøker å gjøre noe med den økende kriminaliteten, eller bryr seg om de høye dødstallene. Selvfølgelig gjør de det. Siden jeg kom til byen i 1999, som korrespondent for NRK og deretter Aftenposten, har diskusjonene gått på hvordan volden skal bekjempes. Mange utredninger, rapporter og fine ord. Men realiteten viser at lite er gjort. Brasil har ennå ingen koordinert nasjonal sikkerhetsplan. For folk flest øker frykten og usikkerheten. Det har ført til endring i livsrytmen. Fra et yrende natteliv i Rio til at folk holder seg mer hjemme.

Jeg må skuffe avdelingsleder Stein-Gunnar Bondevik i Innovasjon Norge som ønsker seg mer samba og mindre vold. Rios berømte sambaskoler har fått budsjettene kraftig redusert, og drapene anno 2018 er i gang.