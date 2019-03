Vi skjemmes som Sandnesborgere når vi hører om hvordan Sandnes-delegasjonen med ordfører i spissen etter vår mening ikke tar ansvar i å utvikle regionen.

Bompenger og samfunnsutvikling

De fleste av oss synes at bompenger er noe vi helst skulle unngått. Men de fleste av oss ønsker bedre veier. Det er ikke mulig å finansiere alle oppgaver kommuner, fylke og stat har via de vanlige budsjetter.

For å kunne utvikle samfunnet til beste for innbyggere og næringsliv, er vi dessverre nødt til å finne andre løsninger der vi som bilister må ta en del av finansieringen.

Vil vi se at Sandnes kommune og vi som innbyggere motarbeider samfunnsutviklingen? Vi som innbyggere aksepterer ikke at Sandnes motarbeider videreutvikling på Nord-Jæren! De siste dagers nyheter viser at Sandnes ikke tar ansvar. Dette finner vi oss ikke i.

Motarbeider samfunnsutviklingen

Nå forventer vi at sandnespolitikerne tar ansvar og finner kompromisser. Iflg. pressen så er de andre tre kommunene og fylkespolitikerne enig om et kompromiss. Å inngå kompromisser er ikke det samme som å tape. Løsningen som de andre avtalepartene har blitt enig om, må Sandnes slutte seg til.

Konsekvensene av å ikke gjøre det er:

Sandnes kommune og innbyggere motarbeider samfunnsutviklingen.

Det blir en dyrere rushtidsavgift – 44 kr mot kompromiss 33 kr.

Vi får vesentlig mindre statlige tilskudd til utvikling på Nord-Jæren.

Kjære ordfører, ta ansvar og gå for kompromiss – du og dine kollegaer har alt å vinne som politikere, og vi som innbyggere av Sandnes tar vår del av ansvaret og kostnadene for samfunnsutviklingen.

Lykke til

Vi ber dere innstendig om å ta dette opp i bystyremøtet på mandag 11.03.2019, jfr. også sak 2 på dagsorden. Vi ber bystyret om å gå for kompromisset som de andre partene er enig om. Lykke til – vi ser fram til gode resultater for Sandnes og regionen.