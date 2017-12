Fylkesleder i Rogaland KrF Jonas Andersen Sayed hevder i et innlegg i Aftenbladet 1.12. at det har «... nærmest gått sport i å harselere med lærernormen KrF fikk gjennomslag for i budsjettavtalen med regjeringen og Venstre».

Jeg har ikke registrert harselas, men registrerer at Sayed unngår å berøre det som er hovedproblemet med lærernormen: Den vil svekke skolen i utkantene. Han viser riktignok til den høye andelen ufaglærte lærere i skolen, men har ikke oppfattet det grunnleggende problemet: Hvis normen skal etterleves ved at det opprettes stillinger, vil de aller fleste bli opprettet i sentrale strøk. Da vil lærere i utkantene tendere mot å søke på disse stillingene, og lærermangelen i vil øke i distriktene. Der er lærermangelen allerede sterkt følbar – ca. halvparten av mindre kommuner sier at de har problemer med å rekruttere.

Fjernet av Bondevik

Mangelen er også økende – i Troms økte antall ufaglærte lærere med 42 prosent siste år. Man minnes Matteus-effekten (kap 25, vers 9): «Den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.» Er det dette som skal legges til grunn for KrFs skolepolitikk fremover? Sayed er sikkert heller ikke på det rene med at vi tidligere hadde en lærernorm i form av såkalte klassedelings-regler. De ble fjernet av hans partifelle Bondevik i 2003, og kommunene sto dermed friere i bruk av bevilgninger. Det er nok en hovedgrunn til at politikere, ifølge Sayed, ikke kan «... sikre at disse pengene når frem dit de skal; hos elevene, og ikke til en flekk med asfalt eller en ny bil i hjemmehjelpen, som tilfellet har vært i mange kommuner de siste årene».

Heldigvis finnes det KrF-politikere som innrømmer skyld.

KrF s utdanningspolitiske talsperson Grøvan uttalte til bladet Utdanning: «Vedtaket om lærernorm må følges opp med en statlig lønnspakke for lærere.» Men Grøvan er antagelig ikke klar over at det var den samme Bondevik som kompliserte lønnsspørsmålet for lærere, ved å overføre forhandlingsretten til fra staten til kommunene. Til overmål: Få er klar over at dagens lærermangel for en stor del skyldes strengere opptakskrav til lærerutdanningen – som ble innført under Bondevik. Parti-fedrenes synder hjemsøker partiet, om ikke i flere ledd, så i hvert fall i en politiker-generasjon. Det gjenstår å se om Bondevik vil skylde på sin kunnskapsminister Clemet, fra Høyre.

5–6000 tomme studieplasser

Heldigvis finnes det KrF-politikere som innrømmer skyld. Til bladet Utdanning sier den finanspolitiske talsperson Ropstad, med referanse til nye kompetansekrav for lærere, som innebærer en form for avskilting (hvis lærere ikke tar etterutdanning innen 2025, har mange av dem ikke lenger full formell kompetanse som lærer): «Vi ville ha igjennom lærertettheten. Vi er imot avskilting av lærere, men inngikk dette kompromisset for å få igjennom lærertettheten.» Det hjelper nok lite at man ifølge Ropstad skal diskutere rekrutteringstiltak. Høyre står fast på sitt krav om 4 i matematikk fra videregående for å bli lærer – det har medført 5-600 tomme studieplasser i lærerutdanningene de siste to årene. Innføringen av masternivå for alle lærere vil medføre at man går glipp av 3-4000 lærere i 2021. Og avskiltingen vil medføre at det blir vanskeligere å få lærere som ikke jobber i skolen, tilbake dit.

Må ta etterutdanning og flytte

Skoleeierne vil nemlig prioritere høyest de som tilfredsstiller kompetansekravene, med ny lærerutdanning eller med etterutdanning. Dernest vil man prioritere dem som allerede er i skolen og som dermed har erfaring av ny dato. Nederst kommer de som verken har fullgod utdanning, eller erfaring. Hvis de som ikke er i skolen, vil bli lærere igjen, må de søke stilling i utkantene. Der er det nok de færreste av dem som bor, altså må de både ta etterutdanning, og flytte.

I sum: KrF har sluttet seg til en symbolpolitikk innen utdanning som går på bekostning av de svakeste, nemlig elever i småskolen i utkantene, som i økende grad må ta til takke med ufaglærte lærere i den svært viktige første lese-, skrive- og regneopplæringen. Men adventstiden er botstid. Vil KrF omvende seg innen jul?