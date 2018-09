Jeg syklet til jobben i dag igjen. Jeg pleier i grunnen det, selv om bilen selvsagt ville ha fått meg dit raskere.

Det er sunt å få daglig mosjon, og jeg sparer jo miljøet for mye utslipp når jeg lar diesel-bilen min stå. På vei mot Torget i dag la jeg merke til noe brun røyk som steg opp mot den ellers klare og blå sensommerhimmelen over Vågen.

Skikkelig tjukke saker

Røyken kom fra to store cruiseskip som lå til kai. Selvsagt med maskinene i gang. De må jo ha strøm om bord. Og her snakker vi ikke om strøm fra rene norske vannkraftverk. Nei, her snakker vi forbrenning av tungolje. Skikkelig tjukke saker som ville ha fått dieselen jeg fyller på bilen min til å fremstå som den reneste desinfeksjonsspriten i forhold. Og det kreves mye olje for å forsyne turistene med lys og varme om bord: Opptil 30 tonn i døgnet, kan vi lese i avisen. Det er mye! Jeg regnet ut at med mine drøyt sju km til jobb, kunne jeg ha kjørt dieselbilen min til og fra jobb hver eneste arbeidsdag i 124 år – for den oljemengden et cruiseskip svir av inne i Vågen i løpet av ett døgn!

Men det vil jeg jo ikke. Jeg vil jo være miljøvennlig, så jeg sykler. I hvert fall frem til høststormene, plaskregn og kulde setter inn. Da blir jeg nok igjen fristet til å sette meg i bilen og heller brenne av litt diesel for å komme meg på jobb.

Mye bompenger

Men da må jeg til å betale bompenger. Mye bompenger. For miljøet selvsagt. Bymiljøpakker og slikt koster, og det er vel bare rett og rimelig at vi som bor og arbeider her i distriktet – og skaper verdier for hele landet vårt – betaler litt rundhåndet for å ta vare på miljøet?

Joda. Vi får vel stå i det. Så får heller cruiseskipene ligge i Vågen og hver sommer svi av hele miljøbesparelsen som vi må betale så dyrt for i bommene – særlig i rushtiden.

Det ville jo vært skrekkelig urettferdig om de stakkars cruise-selskapene og deres passasjerer skulle betale noe for vårt miljø. Hvis turistene bare kjøper med seg noen norske suvenir-troll og strikkegensere mens skipet ligger inne, er det nok verdt det …