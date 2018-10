I september meldte finansminister Siv Jensen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Dagbladet at det i neste års statsbudsjett vil komme et krav om at arbeidsgiver skal behandle tips som inntekt.

Kravet innebærer at arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av tipsene, og at tipsene vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. Vi støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av tips, og vi er enig i at arbeidsgiver kan rapportere tips som betales med kort, for å unngå svart inntekt. Men, tips er en gave fra kunden, ikke fra arbeidsgiver. Derfor er det ikke riktig at det skal beregnes feriepenger, arbeidsgiveravgift eller pensjonsrettigheter av tips.

Ingen greier å dekke utgiftene

Siv Jensen mener forslaget vil styrke arbeidstakernes rettigheter. Dessverre er det arbeidstakerne som vil bli stående igjen som taperne. De som kjenner restaurantbransjen, vet at ingen spisesteder klarer å dekke utgiftene kravet medfører, uten å ta en god jafs av tipsa. En stor overvekt av serveringssteder opererer med svært små marginer. De tåler ikke økte utgifter, og de kan heller ikke øke prisene. For øker de prisene, mister de gjestene. Forbrukerne er ikke villige til å betale enda mer enn de allerede gjør for «verdens dyreste halvliter».

Regjeringens forslag kan føre til at færre søker seg til bransjen. Det har ikke Norge råd til i en tid der det er viktigere enn noensinne å få flere i arbeid.

De ansatte taper

Forslaget tvinger arbeidsgiver til å ta av tipsene for å dekke inn administrasjonskostnadene som følger med å måtte innrapportere tips, arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger. Et annet scenario er at arbeidsgiver rett og slett fjerner tipsen helt fordi det blir for dyrt og tidkrevende å håndtere. Dermed er det de ansatte som taper.

NHO Reiseliv har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre et hvitt og ordnet arbeidsliv. Vi forstår at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsene i selvangivelsen. Men, løsningen er ikke å be arbeidsgiver håndtere tipsene, som på ingen måte er bedriftens eiendom. Ingen plikter å gi tips, og det er svært varierende hvor mye en servitør mottar i tips. Innbetalingen er altså ikke en inntekt for bedriften, og heller ikke en lønn som bedriften gir sine ansatte.

Gått sterkt imot forslaget

NHO Reiseliv og NHO sentralt har i sine høringssvar til Skattedirektoratet gått sterkt imot forslaget. Den klare anbefalingen er å utsette innføringen til man har fått en bedre løsning på den praktiske gjennomføringen, og til man har sett nøyere på konsekvensene det har for bransjen.

Dersom forslaget innføres, er det helt nødvendig at det blir lovlig for bedriftene å si nei til å ta imot kontanter. Det vil åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på sedler og mynter som legges på bordet, og som ikke fremkommer på noen kvittering. At Siv Jensen nå varsler at dette skal innføres uten å vurdere innspillene fra NHO Reiseliv, er uventet og skuffende.

Sliter med rekruttering

Det burde også være en kjent sak for regjeringen at reiselivet sliter med rekruttering til bransjen. Mange av dem som søker seg til jobber i reiselivet, er sosiale mennesker som liker å yte service. Regjeringens forslag kan føre til at færre søker seg til bransjen. Det har ikke Norge råd til i en tid der det er viktigere enn noensinne å få flere i arbeid.

Serveringsnæringen gir mange unge en første erfaring med arbeidslivet, og en stor andel av dem som jobber i næringen, har utenlandsk opprinnelse. Regjeringen er nødt til å spille på lag med bransjer som evner å inkludere ungdom og innvandrere i jobb, som reiselivet.