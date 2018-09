Den nye kommunen skal bære bynavnet Stavanger, men det er enighet om å diskutere et nytt kommunevåpen. Alle tre har i dag våpen med motiv forankret i kommunenes historie: Rennesøy med krumstavene fra Utstein Kloster, Finnøy med Ogmund Finnsons familieskjold fra Hesby og Stavanger med vinranken – et gammelt kristent symbol brukt som bysegl. Alle motivene er hentet fra 1200- til 1600-tallet.

I 2020 må Stavanger med frimodighet kunne profilere seg – som «Norges vugge» – vel forankret i landets historie:

Bosettingen «Ola og Kari»: Under Rennfast-anlegget på slutten av 1980-tallet fant våre arkeologer sporene etter kanskje Norges eldste bosettinger på Galta. Disse er fra rundt 9000 f.Kr. DNA-analyser forteller oss at disse menneskene kom fra området rundt Hamburg. Var det her «Ola og Kari» første satte bo?

Under Rennfast-anlegget på slutten av 1980-tallet fant våre arkeologer sporene etter kanskje Norges eldste bosettinger på Galta. Disse er fra rundt 9000 f.Kr. DNA-analyser forteller oss at disse menneskene kom fra området rundt Hamburg. Var det her «Ola og Kari» første satte bo? Navnet Norge: Etterkommerne dro etter hvert oppover langs kysten da isen trakk seg tilbake. Nordvegen åpnet seg mellom Ryfylke-øyene og Karmøy – landet vårt fikk navn. Denne teorien står fortsatt sterkt selv om andre er lansert.

Etterkommerne dro etter hvert oppover langs kysten da isen trakk seg tilbake. Nordvegen åpnet seg mellom Ryfylke-øyene og Karmøy – landet vårt fikk navn. Denne teorien står fortsatt sterkt selv om andre er lansert. Nasjonalstaten: I 872 kom østlendingen Harald Hårfagre til Hafrsfjord for å ta et endelig oppgjør med alle landets småkonger. Harald vant, og rikssamlingen var et faktum. Nasjonalstaten ble etablert, men østlendingen Harald våget aldri å dra hjem igjen. Han styrte landet fra Mosterøy, som eldre fra Avaldsnes.

Vi våger å hevde at Stavanger 2020 er hjemstedet for kanskje den første bosettingen i det landet som fikk navnet Norge – og senere ble stedet for rikssamlingen.

Som en kuriositet i denne sammenhengen: Da Norge etter Svartedauden kommer under Danmark, valgte kongen Ogmund Finnson på Hesby som sin riksembetsmann – drottsete. Hans våpenskjold er i dag Finnøy kommunes.

Et kommunevåpen skal fungere som kommunens minste fellesnevner: Folk må kunne forstå motivet, det må være lett gjenkjennelig på bygninger, biler, grenseskilt, veivisere, nettsteder osv. De egenskapene har f.eks. «Sverd i fjell» – som samtidig illustrerer Stavanger 2020s historie – med stedene fra «vugge til rikssamling» i mente.