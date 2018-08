Endelig gjør folk opprør mot bompenger!

Før var bompenger noe en betalte for å finansiere veiene en kjørte på. Det var en idiotisk måte å finansiere veier på da, og det er like dumt i dag. Nå er det imidlertid blitt en skatt. Det er en skatt du må betale for når du kjører for å få familiens hverdag til å gå opp. Bomskatten går til å betale for de valgløftene som de andre partiene mener du heller burde ha valgt; kjøre buss og sykle til jobb. For mange av oss er bilen en nødvendighet for å få tidsklemma til å gå opp.

Folk kommer sent, men bedre sent enn aldri!

Burde stemt nei

Høyre og Ap, sammen med Venstre og KrF, trenger milliarder for å betale for en rådyr og dårlig bussvei, gang og sykkelstier, og for å drifte den dyre bussveien. Staten dekker nå 50 prosent av dette «løftet», og det har dessverre Frp på Stortinget også støttet. De burde stemt nei, men det er prisen å betale for å sitte i regjering. Alternativet hadde vært at Frp måtte gi opp all innflytelse i innvandring og asylssaker, og betydelig mindre penger til veiutbygginger som endelig skal binde storbyene sammen.

Men endelig gjør folk opprør. Når 500 personer stiller opp på en aksjon ved Kvadrat så er det betydelig flere enn hva noe politisk parti har klart å mobilisere til et valgmøte de siste årene i vår region. Her tok en fantastisk flott kvinne med navnet Grete Anvedsen initiativet på en facebookside som ble etablert for fem uker siden av Sigurd Sjursen.

Strukket strikken for langt

Folk kommer sent, men bedre sent enn aldri! Nå kommer folk til å ha flere aksjoner, og aksjonen på bybrua kommer til å vise at de andre politikerne har strukket strikken for langt. Bomsatsene er totalt sett for dyre for vanlige folk. Nå blir det mange familier som kommer til å slite økonomisk. Mange av disse gjør nå opprør, og det er helt utrolig flott å se at folket reiser seg imot lokalpolitikere som har ambisjoner på deres vegne.

De som har stemt Frp, må fortsette med det, og de som ønsker å stemme Frp for første gang, er hjertelig velkomne. Frp trenger alle de stemmer vi kan få, fordi vi har ikke klart å vinne denne kampen – vi har ikke fått nok stemmer. Derimot har de som stemte Høyre, Ap, Venstre eller KrF dessverre fått det de stemte på. Disse partiene, og særlig de to største (Høyre og Arbeiderpartiet), var foran valget åpne og ærlige på at de kom til å arbeide for å etablere en ny bomring for å finansiere sine valgløfter innen kollektivtrafikken.

Hvis de som stemte på disse ja til partiene, ønsker å endre på dette, må de stemme på et nei til bompenge-parti. I lokalpolitikken er det grovt regnet enten Frp eller Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Foreslått økt eiendomsskatt

Når det gjelder FNB, er de dessverre blitt et politisk parti som jeg ikke støtter pga. deres syn på eiendomsskatt (de har foreslått å øke eiendomsskatten med mange tusen kroner pr. år for Stavangers innbyggere), og deres liberale syn i innvandringsspørsmål. De ønsker flere asylsøkere til Stavanger, det er Frp helt imot.

Hvis du ikke er enig med Frp eller FNB, men er imot bomringene må du enten starte ditt eget parti, eller legge press på det partiet du vil stemme på. Ta kontakt med disse og fortell hva du mener. Ha et godt folkeopprør!