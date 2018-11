Norsk Gjenvinning er opptatt av miljøet

Vi har forståelse for at Torkelsen kan kjenne på utfordringen med å ha boligen sin såpass tett til et industriområde med flere virksomheter som kan skape støv og støy. Norsk Gjenvinning er svært opptatt av å ivareta miljøet og omgivelsene våre, slik at vi ikke er en belastning for omverdenen. Vi jobber også kontinuerlig med å sørge for etterlevelse av alle våre tillatelser. Det er forutsetningen for vår drift og virksomhet.

Null avvik

I dette tilfellet har vi nær dialog med Fylkesmannen som også var på tilsyn ved anlegget i slutten av september 2016. Tilsyn gjøres som regel med et par års mellomrom, enten med forvarsel eller uanmeldt. Når det gjelder tilsynet i 2016, medførte det null avvik eller kommentarer på trevirket som Tor Torkelsen henviser til. For å jobbe forebyggende og proaktivt, har vi hatt både støv- og støymålinger som viser at vi er innenfor kravene i tillatelsen. Vi stiller oss derfor undrende til utspillene fra Tor Torkelsen om at vi gjentatte ganger bryter tillatelsen vår.

Årets HMS-dag i Norsk Gjenvinning hadde fokus på brannvern, slik at vi skal stå rustet dersom det skulle oppstå branntilløp på anlegget. I tillegg har vi gode rutiner på beredskap og forebyggende tiltak knyttet til brann. Brann er heldigvis derfor en sjelden forekomst ved anlegget vårt, og sist gang vi opplevde en brann var i 2014. Det stemmer derfor ikke som Torkelsen påstår, at vi har hatt 3-4 branner det siste året.

Inviterer til konstruktiv samtale

God dialog utspiller seg sjelden i mediene, og vi vil med dette invitere Torkelsen til konstruktiv samtale så vi kan forklare nærmere om hvordan vi jobber ansvarlig og forebyggende i Norsk Gjenvinning.

Skrevet av Morten H. Sande, HMS & K Leder, Hordaland, Midt-Nord, Agder og Rogaland, i Norsk Gjenvinning

