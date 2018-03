Bl.a. er de bekymret for distriktene. Det er det ingen grunn til. For 20 år siden var det ca. 1300 pelsfarmer i Norge. Nå er det 200 igjen. Næringa har i stor grad nedlagt seg selv, og 96 prosent av de som har sluttet, forblir på hjemstedet.

Gjentar myten

Rogaland Høyre gjentar også myten om at slakteavfall som brukes til pelsdyrfôr, vil bli et avfallsproblem, og at arbeidsplasser i fôrproduksjonen vil gå tapt. Men det som i dag blir til pelsdyrfôr, vil fortsatt måtte behandles og prosesseres – ikke lenger til dyrefôr, men til mer framtidsrettede produkter som biodrivstoffgjødsel med mer. Slik det aller meste av slakteavfallet allerede brukes til i dag. Bare 4 prosent (!) av slakteavfallet brukes i dag av norsk pelsnæring.

Det argumenteres også med at avviklingen kun har symbolsk verdi fordi det ikke samtidig blir importforbud av pels. Men norsk mink- og revepels omsettes ikke i Norge – 98 prosent eksporteres. Norsk avvikling betyr mindre markedsføring, lavere etterspørsel og vil kunne stimulere avvikling i andre land.

Når Norge avvikler pelsoppdrett, så er vi i godt selskap. Flere land forbyr oppdrett. Bl.a. er Nederland – verdens 3. største minkprodusent i ferd med å avvikle. I motsetning til i Norge gis nederlandske oppdrettere ikke kompensasjon.

Dyrevelferdsloven krever «at dyr skal få leve ut artstypiske behov og gis mulighet for stimulerende aktiviteter». Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og internasjonale fagmiljøer anbefaler avvikling. Mattilsynet sier at burene er for små til at dyra kan leve ut sine instinkter.

Kunnskapsparti?

Høyre nasjonalt profilerer seg som et kunnskapsparti. Men Rogaland Høyre velger dessverre å vektlegge yrkesvalget til en – i sannhet liten gruppe – framfor hensynet til faglig kunnskap, tydelig lovtekst og folkelig flertall. I over 100 lange år har pelsdyr blitt påtvunget en uverdig tilværelse i norske nettingbur. Det er lenge nok.