Dermed står vi i fare for at den politiske samtalen føres i en skoddeheim der vi alle roper ukvemsord til hverandre uten å forstå noe. Knapt noe parti er helt uskyldige i denne utviklingen, men Frp er uten tvil ledende.

Sylvi Listhaug, tidligere kommunikasjonsrådgiver i First House, troner øverst på pallen, uten rivaler. 1. mai tok hun den politiske møkkaspredningen som er blitt hennes varemerke, til et nytt nivå ved å gå til frontalangrep på Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre. Det har hun gjort før, men intensiteten hun la for dagen i denne 1. mai-talen i Drammen fikk noen hver til å kveppe. Profilerte høyrefolk, inkludert noen som hatt jobber i regjeringskontorene, reagerte i sosiale medier.

Anklagene er et sammensurium av påstander og insinuasjoner som intet menneske kan forsvare seg mot.

Skal noen utestenges fra politikken?

«Så lenge det er pust i meg, skal jeg sørge for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge», sa Listhaug blant annet. Det lyder som en trussel. Hva vil hun gjøre utover det å fortsette å delta i debatten? Hvilke tiltak sikter hun til? Hvorfor denne krigserklæringen mot en annen stortingsrepresentant som er valgt på demokratisk vis, som hun selv?

Begrunnelsene hun bruker i talen er til dels absurde, til dels basert på en forutsetning om at mennesker er ufeilbarlige. Til tross for at ingen vet bedre enn Frp’s medlemmer at det er menneskelig å feile.

Anklagene er et sammensurium av påstander og insinuasjoner som intet menneske kan forsvare seg mot. Jonas Gahr Støre er født med en sølvskje i munnen, lyder den ene anklagen. I 2016 var det, ifølge en rapport som ble omtalt i Aftenposten, 155.700 dollarmillonærer i Norge. Skal alle disse utestenges fra politisk virksomhet? Mitt inntrykk har tvert imot vært at Frp er for både gründere og gamle formuer, og imot skatt på arv.

Videre blir Ap-lederen anklaget for at han ikke representerer folket. På grunn av sin bakgrunn. Men i Norge har vi demokrati der regelen om én mann, én stemme gjelder. Våre folkevalgte representerer forhåpentlig de fleste lag av befolkningen. Når noen er valgt, selv om de er valgt på et partiprogram, representerer de oss alle. Det gjelder både Jonas Gahr Støre og Per Sandberg. Eller er det slik at Listhaug vil ha oss tilbake til det gamle standssamfunnet?

Privat/offentlig helsevesen

Så er problemet at Jonas Gahr Støre har benyttet private helsetjenester, noe han ikke «unner vanlige folk», ifølge Listhaug.

For det første: Ap, og Jonas Gahr Støre, «unner» folk velfungerende helsetjenester. Ap mener at de beste løsningene for alle, og særlig for de som har minst, skapes gjennom et godt offentlig helsevesen. Det er et ærlig politisk standpunkt, basert på analyse og erfaring, som Listhaug selvfølgelig kan være uenig i, men som ikke er mindre ærlig og empatisk enn hennes.

For det andre: Støres bruk av private helsetjenester begrenser seg, så vidt det er kommet fram i mediene, til bruk av privat legevakt. Dette er et tilbud som har eksistert i de store byene i flere ti-år. Folk av ulike sosiale lag har antakelig funnet veien dit en gang eller to. Et slikt besøk er trivielt, og det sier ikke noe om en persons moralske støpning, ei heller om vedkommende tilfeldigvis skulle være prinsipielt for et best mulig offentlig tjenestetilbud.

Listhaugs anklager er infame, absurde og uetiske. De er villedende og løgnaktige.

Kunnskap og kvalifikasjon

Aldri har noen regjering snakket så mye om kunnskap og kompetanse som den sittende. Sylvi Listhaug har selv vært medlem i de blå-blå regjeringene i mer enn fire år. Allikevel bruker hun mot Ap-lederen at han er utdannet ved en eliteskole i Frankrike. Internasjonal utveksling, gjerne ved eliteskoler, er blitt en helt normal del av utdanningsløpet til norske studenter som tar utdanning på høyt nivå.

Vi er nødt for å kalle en spade for en spade. Listhaugs anklager er infame, absurde og uetiske. De er villedende og løgnaktige. I tilfellet studievalg er de stikk i strid med det både hennes egen regjering og de aller fleste andre anbefaler norsk ungdom å gjøre.

Statsminister Erna Solberg, inntil nylig Listhaugs sjef, er kontinuerlig bekymret for framtidens samfunn med sin økende kompleksitet, økende konkurranse, økende kunnskapskrav og økende omstillingsbehov. Samfunnet blir mer krevende å forstå og mer krevende å styre.

For å sikre aktiv demokratisk deltakelse og gode beslutninger på alle nivå, må derfor en av politikernes aller viktigste oppgaver være å bygge kunnskap og innsikt. Politikerne må sette søkelyset på det vesentlige, argumentere faktabasert og bidra til å skape forståelse for sammenhenger og konsekvenser. Kravet må være at de setter oss, folket, i stand til å foreta gode, kunnskapsbaserte valg slik at vi kan ta kontroll over vår egen skjebne. Som enkeltmennesker og som samfunn.

Temmelig hard kost

Talen til Listhaug var blottet for nyttig kunnskap og den politiske dannelsen som skal kjennetegne et demokrati. Sylvi Listhaug serverer steiner for brød.

Privat

