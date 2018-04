Åpnet Aftenbladet lørdag 7. april og holdt på å sette kaffen i halsen! Etter de siste løftene fra sentrale politikere i Stavanger bystyre, hadde jeg endelig senket skuldrene for at vi skulle få beholde lang kulvert forbi Tasta skole, men hva leser jeg, Rådmannen vil godta Statens vegvesen sitt forslag om å kutte 225 meter av lengden på kulverten.

Her snakker vi ikke om en riksvei eller fylkesvei, nei det er en europavei som skal ligge der for all fremtid, E39, den viktigste forbindelsen med Europa og hele Vestlandet.

God tilgang til et av byens beste og viktigste friområder, Store Stokkavatn, er viktig.

Hva med beboerne?

Lenge kjempet Tasta bydelsutvalg sammen med Tunnelgruppen om å få hele denne strekningen lagt i tunnel for å verne omgivelsene for støy, dette måtte vi gi oss på. Den gangen var det også «trussel» om at godtok vi ikke Vegvesenet sitt forslag, så ble det ikke ny vei. Skal vi igjen måtte knele for det mektige Vegvesenet. Hva med elevene på Tasta skole skal de fortsatt måtte tåle støyen? Hva med beboerne i nærområdet skal de igjen måtte tåle brutte løfter?

Det er allerede tatt mye friområder med den delen som nå er i ferd med å bli bygget ut. God tilgang til et av byens beste og viktigste friområder, Store Stokkavatn, er viktig. Ikke bare for Tasta sin befolkning, men for hele byen. Området er også et stilleområde.

Ønsker meg tilbake

Jeg har stor respekt for samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen, men i disse dager ønsker jeg meg nesten tilbake til Opseth sin gjennomslagskraft, som klarte å få gjennomslag for mange veiprosjekter som i utgangspunktet så umulige ut. Godøyatunnelen er et godt eksempel. Der bor der i underkant av 1100 innbyggere. Tasta har til sammenligning over 15.000.

Jeg undrer meg over at 225 meter kortere kulvert skal kunne stoppe et så viktig vegprosjekt som E39. En vei som er viktig prosjekt for næringslivet på Vestlandet, og forbindelsen nordover.