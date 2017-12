I 1848 startet Marcus Thrane (1817−1890) de etter hvert nesten landsomfattende arbeiderforeningene – som etter to og et halvt års virksomhet ble slått tilbake av myndighetene. Tilbakeslaget var effektivt – også fordi det lyktes i å stille Marcus Thranes viktige arbeid som demokrat i historiens skygge. Kanskje kan 200-årsjubileet bringe demokratiforkjemperen Marcus Thrane ut av disse skyggene.

Arbeiderforeningene

Foreningenes viktigste mål var allmenn stemmerett for menn, men også andre reformer og som kunne hjelpe livssituasjonen til de godt over 90 prosent av befolkningen som den gang ikke hadde stemmerett. Situasjonen for de stemmeløse var for mange preget av sult og fattigdom, og en frustrasjon over at menigmann ikke hadde politisk medbestemmelse.

Ønsket om allmenn stemmerett for menn ble formulert i en såkalt petisjon, et bønneskrift, som ble overlevert kong Oscar I i mai 1850. Da hadde foreningene vokst til svimlende 30.000 medlemmer, like mange som kom til å delta i stortingsvalget samme sommer. Foreningene hadde vakt mye oppmerksomhet, ikke minst fordi den hadde så mange medlemmer fra samfunnets nederste stigetrinn – husmenn, arbeidere, daglønnere og håndverkere, for å nevne noen.

Petisjonen ble skrevet i optimisme og flid. Medlemmene visste at ønskene deres både hadde en viss støtte, og de var moderate – mange ville si helt i pakt med tidsånden, som for eksempel tiltak for redusere brennevinsdrikking, eller ønsket om reformer i rettspleien, og særlig ønsket om at noe måtte gjøres noe for å bedre tilstanden for landets mange husmenn.

Husmennene var en særpreget gruppe blant de eiendomsløse. De dyrket jorda, levde på gårdsbruk, gjorde arbeidsplikt hos bonden, men eide ikke egen jord. Husmenn med sine familier kunne kastes ut på dagen, og prisstigning på korn var katastrofalt for dem, som det var inntektsgivende for jordeierne. Flere uår på rad, fattigdom og svært utsatte livssituasjoner for husmannsfamiliene lå til grunn for foreningenes særlige oppmerksomhet mot dem, og dermed også for et annet ønske i petisjonen – nedsettelse av korntollen. Høye kornpriser betydde regelrett sult og mangelsykdommer på landsbygda på denne tiden.

Leseopplæring og sosialt sikkerhetsnett

Også byene hadde arbeiderforeninger, hvor håndverkere, lærere og andre – i Christiania til og med Henrik Ibsen – jobbet for en bedre fremtid for de eiendoms- og stemmeløse.

Henrik Ibsen underviste på en av foreningenes søndagsskoler, søndagsskoler for voksne, der de lærte å skrive og å forstå det skrevne ord. Trykte bokstaver kunne de fleste, men det å skrive selv, og å lese viktige dokumenter – som for eksempel husmanns- eller andre arbeidskontrakter – det var noe arbeiderne hadde behov for å lære seg på dette tidspunktet. Også matematikk sto på timeplanen.

Også barn skulle ha bedre skolegang, og petisjonen krevde derfor at også allmuens barn skulle lære om historie, politikk, lov og rett – ikke bare religion og lydighet, slik medlemmene mente at situasjonen var.

Arbeiderforeningenes medlemmer jobbet kort sagt med å utdanne seg selv til borgere – gjennom leseforeninger, allmuebibliotek, korforeninger, teaterarbeid og som sagt søndagsskoler. Som for eksempel i Stavanger, der en rubrikk i foreningenes egen avis sommeren 1850 kunne fortelle at Stavanger arbeiderforening nå talte 344 medlemmer. Noen måneder senere opprettet foreningen i byen et leseselskap, med 50 medlemmer, som fikk benytte en bekvem leilighet i arbeideranstalten til sine månedlige møter.

Foreningene jobbet også for å bedre sin økonomiske situasjon her og nå, ved å opprette sparekasser, enkekasser og andre former for forsikringsvirksomhet som var ment å lette situasjonen her og nå – i påvente av at det politiske systemet skulle ønske dem velkommen inn og også komme dem mer til gode i det praktiske liv. Dette var sommeren da foreningene var på sitt mest håpefulle, energiske. Før kong Oscar noen måneder senere avviste petisjonen i sin helhet. Den ble ansett å være et produkt av villfarelse og foreningenes manglende forståelse av hvilken plass de skulle fylle i samfunnet.

Kongen og regjeringen var aldri innstilt på å lytte til hva foreningene hadde å si, og da Stortinget skulle møtes i februar 1851, ble det igangsatt tiltak for at heller ikke representantene der skulle lytte til foreningene. Kong Oscar ble invitert fra Sverige for å åpne Stortinget i egen høye og rojale person. Takket være snøfall og sledeføre lot det seg gjøre, og kongen entret talerstolen i byens katedralskoles auditorium i Dronningens gate. Det var her Stortinget holdt til, i et lite auditorium, som nå ble fylt av stor kongelig pondus. Kong Oscars tale var tydelig, og den var en advarsel mot å la de villfarne få påvirke beslutningene i de folkevalgtes sal.

Knust på falskt grunnlag

Arbeiderforeningene jobbet på sin side iherdig med å komme i kontakt med stortingsrepresentantene, i hemmelige møter og i form av delegasjoner til selve stortingssalen. De arrangerte også sitt eget folkevalgte møte, Lilletinget, i juni 1850. Én etter én trådte representantene frem og innberettet om stemningen på sitt hjemsted – var kampviljen fortsatt til stede? På ryktebørsen ble dette omdannet til følgende: Det hadde blitt vedtatt revolusjon på Lilletinget.

Ryktene førte til at myndighetene arresterte ledende medlemmer av foreningene og rettsundersøkelser igangsatt. Marcus Thrane og et knippe andre medlemmer skulle dermed tilbringe de neste fire årene i varetekt i rådstuearresten, før de i 1855 ble dømt av Høyesterett til ytterligere fengselsstraff for å ha oppfordret til revolusjon, til tross for at retten ikke fant det bevist at så var tilfelle – men valgte å dømme ham likevel.

Arbeiderforeningene gikk under i løpet av de syv årene Marcus Thrane satt fengslet. Mange medlemmer emigrerte til Amerika. Det gjorde også Marcus Thrane i 1863, da hans kone døde få år etter at han slapp ut.