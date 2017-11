Harald Minge skriver i Aftenbladet (22.11.) om en sentrumsplan for vekst og utvikling, og ingen er vel uenige med ham i det.

Men motforestillinger melder seg straks en leser videre. Minge påstår at et godt planutkast etter høring skamferes ved at utbyggingsmulighetene reduseres. Han håper at politikerne velger å se bort fra et stort antall motforestillinger fra byens borgere, fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det aldri tidligere har vært bygget mer i sentrumssonen enn de siste 20 årene.

Vi spør da, hvorfor legges planer ut til offentlig høring? Hvem «eier» byens sentrum? Hvem skal det tas mest hensyn til? Er det eiendomsutviklere og de som driver virksomhetene, eller er det alle de som bruker butikkene, kafeene, kinoene og alt det andre sentrum rommer? Hvor mye betyr høye hus for livet på gateplan? Vi har kostet på oss et eksempel i full målestokk: St. Olav. Hvem tror det blir mer liv i St. Olavs gate om det bygges en skyskraper der på 26 etasjer? Kanskje primært Base Property.

Utviklingen har ikke stagnert

Minge påstår at tidligere planer i sentrumsområdet, de siste 20 årene, har resultert i stagnasjon. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det aldri tidligere har vært bygget mer i sentrumssonen enn de siste 20 årene. Når vi tar med bygninger og anlegg beregnet for kontorarbeidsplasser, handel, service, og kultur viser vår oppstilling i alt 35 nye bygg og anlegg i sentrum. Deriblant: Scandic Stavanger City og tre andre større hoteller, to store videregående skoler i Bjergsted, Blå Magasin, seks større forretningsforetak, Rogaland politikammer, Skatt vest, Statens hus og ytterligere seks kontorbygg. Og ikke minst Stavanger konserthus, Oljemuseet og Geoparken, et konsept innkjøpt av MOMA i New York. I tillegg er det i Bjergsted, Badedammen og Urban Sjøfront bygget mellom 3- og 4000 boliger. Blå promenade og Torget er for lengst ferdigstilt og bidrar til å binde Stavanger sentrum sammen til et hele. Siste tilskudd er et ambisiøst kunstgalleri i Kannik, og om kort tid igangsettes et storprosjekt i Ankerkvartalet og Straensenteret.

Et paradoks

Minge er overraskende innom lokalisering av nye SUS. Anlegget endte som kjent på Ullandhaug, etter aktiv lobbyvirksomhet fra Næringsforeningen. Så lenge foreningen ønsker å doble aktiviteten i sentrum, framstår det som et stort paradoks å flytte 7500 arbeidsplasser fra indre by til en perifer tomt.

Mangfold og kvalitet

Den reviderte, tilpassede sentrumsplanen som Stavanger kommune nylig la fram, gjør det mulig å bygge et etasjeareal tilsvarende 40 nye konserthus (kommunens egen merknad), 650.000 kvadratmeter gulvareal. Med 200.000 kvadratmeter ledige arealer på Forus vil dette være mer enn tilstrekkelig for en overskuelig planperiode. Minge mener likevel at dette er en «gammeldags verneplan» som begrenser utviklingsmulighetene. Når gjeldende sentrumsplan som han kaller den gamle verneplanen, ga muligheter for bygging i det omfang vi har påvist, vil den nye planen gi mer enn nok muligheter for fornyelse, vekst og vitalitet. Den reviderte sentrumsplanen vil gi plass til at flere kan bo, besøke, handle og arbeide i Stavanger sentrum, og slik fylle sin regionale rolle.