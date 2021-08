Utrolig dårlig ide med sykkeltunnel

DEBATT: Representanter fra Høyre, Venstre og MDG presenterte et forslag om å omgjøre Byhaugtunnelen til en sykkeltunnel i Aftenbladet 26.juli. Ap er også klar til å vurdere dette.

«Vi ser fram til at oppgraderingsarbeidet blir ferdig og at Byhaugtunnelen åpner for vanlig trafikk igjen», skriver Bjarne Kvadsheim, Birger W. Hetland og Dagny Sunnanå Hausken. Foto: Carina Johansen

Bjarne Kvadsheim Stavanger Senterparti

Birger Wikre Hetland Stavanger Senterparti

Dagny Sunnanå Hausken Varaordfører, Stavanger Senterparti

Stenging av Byhaugtunnelen for biler og buss har allerede ført til store ulemper for folk som bor på Tasta, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og alle som kommer fra nordlig retning inn mot Stavanger. Vi har på ingen måte vendt oss til å kjøre den omveien vi nå blir presset inn på for å komme til Stokka, Madla eller Tjensvoll.

Stenging av Byhaugtunnelen gjør det også veldig mye mindre attraktivt å besøke Stavanger sentrum. Da er veien mye kortere til Kvadrat for de som skal på handel.

Må ta en tidligere buss

Stenging av tunnelen har også medført ulemper for elever som skal til St Svithun videregående skole. Skoleelever fra Rennesøy må ta en tidligere buss for å komme tidsnok til skolen. Dette skaper utfordringer i forhold til tilbringer-busser. Trafikken må enten gå via Randabergveien og Misjonsveien der det er mange folk som ferdes og 40 sone, eller via Eiganestunnelen tilbake over Tjensvoll. Økning i trafikken gjennom disse boligområdene kan ikke være bra på lang sikt.

De som driver næringsvirksomhet på Stokka, Madla og Tjensvoll, merker sikkert også at de ikke lengre er så tilgjengelige som før for kunder.

Avhengige av bil og buss

Senterpartiet sin kommunestyregruppe synes forslaget fra Høyre, Venstre og MDG er en utrolig dårlig ide. Mange er avhengig av bil eller buss for å komme seg til skole og jobb.

Vi ser fram til at oppgraderingsarbeidet blir ferdig og at Byhaugtunnelen åpner for vanlig trafikk igjen. Håper vi slipper å bruke energi på å utrede dette forslaget.

