Rød-grønn demontering av næringslivet

DEBATT: I en tid hvor det er viktigere enn noen gang å skape nye grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser i Stavanger, har næringspolitikken til flertallspartiene (Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, FNB) vært under enhver kritikk.

«Under Rødt, SV, Ap, Sp, FNB og MDGs ledelse har Stavanger blitt en by hvor det private næringslivet ikke står høyt i kurs», skriver Jan Erik Søndeland. Her fra venstre Eirik Faret Sakariassen (SV), Frode Myrhol (FNB), Dag Mossige (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG) og Dagny Sunnanå Hausken (Sp). Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Jan Erik Søndeland Gruppeleder for Stavanger Venstre

Etter valget i 2019 bestemte partiene seg for å oppløse det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger AS. At resten av landet så på selskapet som en nasjonal ledestjerne, og at eierkommuner fra andre steder i fylket ikke ønsket å løse det opp, fikk ikke hjelpe. Bort skulle det.

Fikk aldri svar

Partiene hevdet at selskapet ikke hadde levert godt nok, på tross av at evalueringsrapportene sa det motsatte. Når de rød-grønne gjentatte ganger ble utfordret av Venstre på å begrunne hva som ikke var levert bra nok, kom det aldri noe svar. Aldri.

Veien videre må være å velge inn partier som setter konstruktiv dialog med alle deler av samfunnet like høyt.

Etter en aggressiv valgkamp i 2019 hvor ledende representanter for de samme partiene bl.a. kalte Kjell Inge Røkke for en «slange», ba de AkerBP og IT-selskapet Cognite ryke og reise og glemme planene om hovedkontor i Paradis ved Stavanger sentrum. En slik uanstendig måte å drive næringspolitikk og omtale folk på, vakte oppsikt landet over.

Det fremsto som et større problem at Kjell Inge Røkke var blant eierne, enn hva bedriftene ville bidra med. Langt viktigere enn hvor mange nye arbeidsplasser de kunne tilføre Stavanger. Eller hvordan bedriftene ville betale kommunen enorme beløp for tilrettelegging av havnepromenader, fortau, sykkelveier, gangstier, lekeplasser, parkanlegg, og ikke minst lokaler for caféer, restauranter og kulturarrangementer.

Det tar år å bygge opp tillit. Det tar ikke mer enn sekunder å rive den ned. Derfor var det trist å se hvordan de nye flertallspartiene på kort tid rev ned den tilliten næringslivet hadde til politikerne i Stavanger, etter mange tiår med blå-grønt flertall.

AkerBP ga opp

Etter endeløse forsøk på konstruktiv dialog med flertallspartiene ga AkerBP til slutt opp, og sendte i november 2019 ut pressemelding om at planene om nytt hovedkontor måtte droppes. Av samme årsak ble det heller ikke nytt Stavanger-kontor på Cognite. Nå omtales teknologiselskapet som et av Norges mest lovende og har på rekordtid fått over 500 ansatte. I Mai 2021 kunne E24 melde at selskapets verdi har tredoblet seg siden 2020 og nå er verdt svimlende 13,3 milliarder kroner.

Under Rødt, SV, Ap, Sp, FNB og MDGs ledelse har Stavanger blitt en by hvor det private næringslivet ikke står høyt i kurs. Dette ser vi nå på alle samfunnsfelt, om det så gjelder reiseliv, barnehage, renhold, parkdrift, fysioterapi eller bistand til folk med funksjonsnedsettelser.

I 2019 vedtok de plutselig at brukerstyrt personlig assistent (BPA) ikke lenger skulle kunne leveres av private leverandører. På tross av at brukerne med utviklingshemminger eller funksjonsnedsettelser var kjempefornøyde med hjelpen de fikk av de private tilbyderne, fikk det ikke hjelpe. Nå skulle de tvinges over til kommunens tilbud i stedet.

Tilfeldig makstak

Forrige uke kunne vi lese i E24 om de rød-grønnes tilfeldige makstak på 200 cruiseanløp i året. I stedet for et tak per dag, valgte partiene å sette et årlig tak, med den effekten at sommersesongen blir like full som før, mens høst, vinter og tidlig vårsesong blir tom. Advarslene var unisone fra reiselivsnæringen på forhånd, men til ingen nytte. At Kristjansson (R) overfor Aftenbladet ga uttrykk for at reiselivsaktørene forsøker å lure dem, sier noe om hvilke holdninger de rød-grønne til det private næringslivet.

Dag Mossige (Ap) uttalte i juni: «Det politiske skiftet i Stavanger er en forsmak på hva vi kan forvente om AS Norge får et politisk skifte i høst». Ja, det har han definitivt rett i. Når vi ser hvordan Rødt, SV, MDG, FNB, Ap og Sp har demontert næringspolitikken bit for bit basert på ideologiske prinsipper, er det all grunn til å rope et alvorlig varsku.

Veien videre må være å velge inn partier som setter konstruktiv dialog med alle deler av samfunnet like høyt. Vi trenger partier som søker svar på utfordringene som skal løses gjennom dialog med alle samfunnsaktører. Det vil alltid være Venstres tilnærming.