Formuesskatten tapper rederiet år for år

SKATT: I nok en valgkamp har det vært heftige diskusjoner om formuesskatt. Fra mitt perspektiv blir hele debatten ganske fjern.

Astrid Simone Møkster 2. generasjonseier og styremedlem i Simon Møkster Rederi og fagansvarlig i Family Business Norway.

Som eier av familiebedriften Simon Møkster Rederi kjenner jeg meg rett og slett ikke igjen i diskusjonen som føres. På papiret har jeg en formue, som det sikkert høres fint ut jeg skal skatte mer av. Det mange nok ikke vet, er at det i praksis betyr økt skatt på lokale arbeidsplasser.

Den aller største delen av min formue er nemlig knyttet til verdiene i bedriften, også kjent som arbeidende kapital – det som arbeidsplassene hviler på. Egentlig kunne jeg levd godt med det, hvis det var likt for mine utenlandske konkurrenter. Men det er det ikke. Du får rett og slett en skattefordel som utenlandsk eier. Og en konkurranseulempe som en norsk eier.

Tapper bedriften

Skatten på arbeidende kapital må jeg betale uavhengig av om bedriften går godt eller dårlig. Og for å betale den må jeg ta penger ut av bedriften, som gjør at jeg må først betale utbytteskatt før jeg kan betale formuesskatten.

Hvert eneste år betyr det at min bedrift sitter igjen med mindre penger som kunne vært brukt til å investere i utstyr, nye skip – eller nye ansatte. Når det gjentar seg år etter år, blir det en betydelig konkurranseulempe.

Jeg har også registrert at det finnes enkelte som mener at det er helt uproblematisk å selge litt og litt av selskapet sitt på Oslo Børs for å finansiere formuesskatten. Men det er ikke alle selskaper som er bygd opp slik at de har aksjer som det lett finnes kjøpere til. Eier du bare ett hotell, kan du ikke selge ett og ett hotellrom. Eier du en fabrikk, bør du ikke selge en av maskinene. Norskeide bedrifter i distriktene kan ikke sammenlignes med teknologiselskaper i Oslo.

Skatten vil ødelegge

Jeg ønsker ikke å selge rederiet fordi min familie har bygget opp bedriften. Vi har røtter i lokalsamfunnet og ansatte fra hele norskekysten som vi ønsker å sikre arbeidsplassene til. Det finnes også verdier i rederiet vårt, som ikke kan måles i kroner og øre, og som er like viktige for oss som bunnlinjen.

Derfor håper jeg at de politikerne som etter valget skal snekre sammen skattepolitikken, tar seg en tur til norskeide hjørnesteinsbedrifter for å få noen perspektiver på hvordan vi opplever at skatt på arbeidende kapital slår ut. Gjennom jobben min i Family Business Norway, et nettverk for norske familiebedrifter, kjenner jeg til mangfoldet av familiebedrifter og verdiskapingen vi bidrar til. Hvis man er opptatt av norskeide arbeidsplasser i distriktene, bør de vite at det finnes knapt en mer effektiv måte å legge til rette for at vi over tid blir utkonkurrert av våre utenlandske konkurrenter, enn å øke skatten på arbeidende kapital.

