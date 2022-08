Å forstå prisforskjellen

Debattinnlegg

Jon Maarten Langfeldt

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det kan være vanskelig å forstå hvor stor prisforskjellen på strøm egentlig er. For min egen del klarte jeg å henge med til cirka 1,50 kroner pr kWh. Men hva vil det egentlig si med en prisforskjell på 140 ganger?

Prøv et tanke-eksperiment: En liter lettmelk på vår nærbutikk har en utsalgspris i skrivende stund på Kr 17,90. Hvis vi antar samme regionsmessige prisforskjell som for strøm, vil det si at en liter melk som selges for Kr 17,90 i Trondheim ville koste 2506 kroner i vårt prisområde. En bensinpris på 24 kroner pr liter i Tromsø ville vært 3360 pr liter her.

Som privatpersoner strever vi, på tross av støtte. For deler av næringslivet i regionen vår kan prisnivået bety kroken på døra. Regjeringens viktigste oppgave er å skape trygghet for egen befolkning. Tiden for handling er nå.

Om eksportavtaler for strøm må reforhandles - så gjør det.

Om strømstøtten må utvides - så gjør det.

Om energiselskapene må pålegges restriksjoner ved lov - så gjør det.

Politikerne må velge de tiltakene som virker på sikt, som kan gi oss forutsigbarhet, og som ikke skaper splid og polarisering.