Landslagskaptein fra Stavanger boikottet Hitler

DEBATT: En stor del av den norske idrettsbevegelsen sa nei til Berlin-lekene og boikottet Nazi-Tyskland allerede fra 1933.

Det norske arbeiderlandslaget i fotball. Bildet er trolig tatt i 1936 eller 1937. AIFs legendariske leder Rolf Hofmo sittende til venstre.

Debattinnlegg

Tor Gunnar Tollaksen Historiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lørdag den 13. november skrev Sven Egil Omdal i Aftenbladet at det var først i november 1940 at norsk idrett bestemte seg for å boikotte nazistene.

Dette er historisk upresist. Fremragende norske idrettsutøvere viste Hitler ryggen før norske spillerne sto i giv akt med armene mot bukselinningen på Post Stadion i Berlin i 1936.

Norsk idrett var på den tiden delt i to forbund, begge berettiget til statsstøtte i 1936: Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund, AIF. I 1940 ble det anslått at det borgerlige forbundet hadde 200 000 medlemmer, mens AIF hadde 100 000 medlemmer.

Boikott fra 1933

Allerede i juli 1933 ble motstanden mot nazismen manifestert rent organisasjonsmessig i AIF. LO-kongressen fattet boikottvedtak i 1934. Vedtaket om boikott vakte uro opp på regjeringsnivå vinteren 1935.

Regjeringen Mowinckel kritiserte vedtaket, fryktet diplomatiske konsekvenser og slo fast at det ikke gikk an å foreta fornærmende skritt mot et land Norge sto i vennskapelig forbindelse til. Regjerningen Nygaardsvold, som overtok samme år, var enig i den tilnærmingen.

Norges Landsforbund for Idrett var mot boikott og sendte det borgerlige fotballandslaget på turne til Tyskland allerede høsten 1933. Nazifiseringen av idretten i Tyskland var da godt i gang. Overgrep, fengsling, beslagleggelse av eiendom og anlegg og henrettelser av arbeideridrettsledere var med på å skape den motstand mot naziidretten som arbeideridretten ble stående ganske alene om.

Med på det norske, borgerlige bronselaget i Berlin i 1936 var Kampen-gutten og Viking-spiller Reidar Kvammen.

Landslagskaptein Magnus Johannessen i hvit drakt, til venstre, gjør klar for finaleavspark mot Sovjetunionen i Antwerpen i 1937.

Stor Stavanger-spiller

En kanskje ennå mer framtredende idrettsmann i Stavanger på den tiden, nemlig elegante Magnus Johannessen, var med i AIF. Johannessens allsidige idrettsferdigheter har neppe hatt sin likemann i vårt fylke. Han deltok på AIF-landslaget både i fotball og friidrett og hevdet seg ellers i boksing, sykling, kappgang og svømming. I 1930 ble han juniornorgesmester i boksing i klassen mellomvekt.

Johannessen ble tatt ut til Folkeolympiaden i Barcelona i 1936. Han representerte Buøy, hvor han også ble æresmedlem. Deler av karrieren var han også i Trygg fra Kjelvene.

Det ble mobilisert bredt internasjonalt for å få til en stor folkeolympiade som en klar motvekt til Hitler-lekene. I den norske fotballtroppen var også Karl Svendsen med som reservekeeper. Svendsen representerte Hetland IF og senere Bjergsted Sportsklubb (før Sportsklubben Star) som ble innlemmet i IL Pol i 1948.

På grunn av general Francos kuppforsøk og den påfølgende spanske borgerkrigen, måtte idrettstroppene gjøre retrett fra Barcelona. På vei hjemover stoppet nordmennene i Paris, hvor Norge spilte fotballkamp mot Frankrike og vant 2-1.

Den utsatte Folkeolympiaden ble avholdt i Antwerpen i 1937. Mange har hørt om bronselaget, men færre kjenner til det norske sølvlaget.

Det norske sølvlaget i aksjon i en av de innledende kampene i Folkeolympiaden i Antwerpen i 1937.

40 000 så Norge vinne

På vei til finalen slo Norge Palestina, Sveits og Tsjekkoslovakia. I finalen ble Sovjetunionen for sterke og vant 2-0 mot Norge. 40 000 tilskuere omkranset finalearenaen i Antwerpen.

Som norsk landslagskaptein var dette Johannessens største opplevelse på idrettsarenaen, noe han selv påpekte i et intervju med Kaare Lindboe i Rogalands Avis i 1971:

«Det var fantastisk å være med på. For en siddis fra Pedersgadå var det en opplevelse som jeg aldri glemmer.»

Jevnt fotballnivå

Fra 1937 var det såkalte forlikskamper i idrett mellom de to forbundene. De viste et jevnt nivå mellom lag og kretser i Landsforbundet og AIF. I Stavanger var det totalt tre forlikkamper i fotball mellom de to kretsene; RIK og AIK.

Kretslagene vant en gang hver og spilte en gang uavgjort.

I en tid hvor boikott av idrettsstevner i land vi helst ikke liker å sammenligne oss med er aktuelt, sist med Qatar-debatten, kan det være greit å huske på at Norge hadde et idrettsforbund som sa nei til Nazi-Tyskland og Hitlers propagandaleker.