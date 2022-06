Robotklipperen kuttet av måkeungens bein og rev opp magen

En måkeunge som ikke overlevde møtet med robotklipperens roterende kniver.

Debattinnlegg

Jenny Rolness Dyrenes Rett

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

DYREVERN: Salget av robotklippere er økende. Disse «monsterklipperne» vandrer nå rundt på egen hånd i mange hager, parker og på golfbaner. På sin ferd valser de ofte over små dyr i gresset.

Følgene er forferdelige skader. Pinnsvin blir funnet med avkutta bein og skalperte hoder. En måkeunge hadde fått foten avkuttet og magen revet opp. Selv om det er flere måkeunger i gresset, fortsetter den automatiske klippingen døgnet rundt.

I strid med loven

Det er forbudt å utsette dyr for fare for unødige lidelser. Bruk av robotklippere i områder der man vet at det er fugleunger i gresset, er derfor lovstridig og bør anmeldes. Bruk av robotklippere om natten, med den fare det utgjør for pinnsvin, kan også i utgangspunktet være i konflikt med dyrevelferdsloven.

En generell bestemmelse i dyrevelferdsloven er likevel ikke nok. Det trengs et forbud mot bruk av robotklippere om natten og strenge reguleringer for bruk om dagen.

Sammen for naturen

Hvorfor ønsker folk egentlig en striglet plen? Uten blomster forsvinner produksjonen av pollen og nektar, som er livsgrunnlaget for insektene. Naturen er på vikende front, og det biologiske mangfoldet forsvinner. Insektdøden er en usynlig katastrofe rett foran øynene våre. Likevel fortsetter folk å holde naturen nede. Med enkle grep kan alle være med å bidra til mer biologisk mangfold.

Ei blomstereng trenger man bare å slå et par ganger i sesongen. Med blomstene kommer humlene, biene og sommerfuglene. Der trives også fuglene, pinnsvin kan rusle trygt om natta og fugleunger kan gjemme seg i gresset.

Riktig å innføre reguleringer for bruk av robotgressklipper? Ja Nei Logg inn for å stemme i denne meningsmålingen