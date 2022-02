Strømpris-krisen er bare en forsmak

KRONIKK: Dyr strøm er ikke det verste scenarioet vi kan møte i framtiden. Det kan bli verre.

Den norske strømforsyningen er sårbar for dataangrep, blant annet fordi nettselskapene mangler kompetanse og ikke involverer underleverandører i sikkerhetsarbeidet.

Alexander Nicodemussen Djuvik Masterstudent i samfunnssikkerhet, UiS

De høye strøm­prisene har tydeliggjort hvor avhengige vi er av elektrisitet. Vi har alle lest saker om folk som sitter i kalde hus – en tjeneste de fleste av oss har tatt for gitt i alle år. Men dyr strøm er ikke det verste scenarioet vi kan møte i framtiden.

Spørsmål om hvorfor strømpris-krisen rammet, og hva som bør gjøres for å løse den, går jeg ikke nærmere inn på her. For dem som sitter og fryser er det uansett liten trøst i å ha noen å skylde på. Nei, det jeg vil bruke noen ord på er hvordan denne krisen har vist oss hvor utsatte vi er for ondsinnede handlinger som vil ta varmen fra oss.

En studie konkluderer med at «vellykkede cyberangrep på energisektoren er nå uunngåelige».

Tre studier

Problematikken er på ingen som helst måte ny. La oss se nærmere på tre studier som har sett på sikkerheten i norsk kraftsektor det siste tiåret:

I 2012 utarbeidet Sintef en risikorapport på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som tok for seg mulige konsekvenser av implementering av AMS, våre «smarte» strømmålere. Et av scenarioene som ble trukket fram som sannsynlig, var hvordan disse strømmålerne kunne bli utsatt for hackere som kunne «skru av strømmen mens det er minus 20 ute». Rapporten ble gjenstand for mye oppmerksomhet i mediene, men ikke nok til å forhindre at man

Dette er naturligvis noe staten er klar over, noe vi blant annet kan se i stortingsmeldingen «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» ( I 2017 kom nye varsler fra Sintef. Også denne gangen var smarte løsninger (inkl. AMS) i fokus. Slike smarte løsninger kan kanskje best forklares med begrepet tingenes internett , som viser til hvordan ting og tang i stadig større grad blir koblet opp mot internett og i stand til å kommunisere digitalt. Dette kan være praktisk i mange sammenhenger, men gir også flere inngangsveier for hacking – alt som er koblet til internett kan angripes av hackere.Dette er naturligvis noe staten er klar over, noe vi blant annet kan se i stortingsmeldingen «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» ( NOU 2015:13 ). Der står det at «med innføring av AMS øker antatte flater som kan angripes […] AMS vil gjøre kraftsystemet mer eksponert for programvarefeil og trusler som kommer gjennom internett». Noen år senere, i 2020, så NTNU på sikkerhetsnivået i kraftindustrien . Resultatene var lite oppløftende. Studien avdekket hvordan digitaliseringens økte kompleksitet ble kombinert med en avhengighet av underleverandører som i stor grad manglet evne eller vilje til å ivareta sin egen del av sikkerheten. Spesielt de små nettselskapene (og majoriteten av norske nettselskap er faktisk ganske små) ble trukket fram som dårlig stilt til å takle konsekvensene av et angrep: Deres underleverandører ble lite involvert i sikkerhetsarbeidet, det vare liten vilje til å delta i kriseøvelser og man manglet den nødvendige kompetansen for å holde tritt med den digitale utviklingen og det nye trusselbildet. Studien konkluderer med at «vellykkede cyberangrep på energisektoren er nå uunngåelige».

Eksempelet Ukraina

En strømpris-krise som i dag er ille nok, men man har i det minste strøm hvis man har penger. I verste fall kan staten forsøke å løse problemet ved å kaste penger på det – akkurat slik den har gjort siden desember. En slik løsning vil ikke fungere hvis en ondsinnet aktør tar kontroll. Da er det ikke dyr strøm som er problemet – det er mangel på strøm i det hele tatt.

Akkurat dette skjedde faktisk vinteren 2015 da tre ukrainske energiselskap ble utsatt for det som trolig var russisk hacking. Nesten en kvart million kunder mistet strømmen, og det tok timevis å få den tilbake. Hadde det ikke vært for at store deler av strømnettet deres fortsatt var fra Sovjetunionens tid, og derfor også mer analogt enn digitalt, ville krisen ha vart lenger.

Strømpris-krisen har nå gitt oss en liten forsmak på hvor katastrofal en slik hendelse kan være hvis den rammer Norge. Og angrepet på Ukraina har med all tydelighet vist oss hvor virkelig trusselen er.

Det begynner å haste

Så hva kan vi lære av alt dette? Først av alt så må vi innse at vi står ovenfor en trussel. Heldigvis er dette noe man etter hvert har begynt å ta på alvor. Etter flere kritiske rapporter som de presentert ovenfor, har NVE selv startet et kartleggingsprosjekt av kraftbransjens sikkerhetsutfordringer. Dette er viktig arbeid, men ikke nok i seg selv. Den raske digitale og tekniske utviklingen, introduksjonen av mer kompleksitet og angrepsflater, og et økende konfliktnivå i våre naboområder, viser at man må tenke både større, mer helhetlig og mer omfatte. Og det begynner å haste.

Vi har som nasjon blitt rammet av to større kriser de senere årene, 22. juli-terroren og korona­pandemien. Begge ledet til kommisjoner som avdekket større mangler i norsk beredskap, mangler som førte til tap av liv og helse. Vi har ikke råd til å vente på at en ny krise skal gi oss en ny kommisjon, tiltak må settes inn før krisen inntreffer.

I så måte har vi en gyllen mulighet nå som regjeringen allerede har bestemt seg for å nedsette en energikommisjon. Energibehovet vårt er allerede i søkelyset, og NVE har allerede startet kartleggingsfasen. Kanskje har de sammen det som skal til for å gi oss den sikkerheten vi trenger for å beholde varmen?