Om 100 år er alt glemt?

DEBATT: Det er utillatelig naivt å tro at karbonfangst og -lagring vil følges opp i 10.000 år, noe som beløper seg til noe slikt som 400 generasjoner.

« I realiteten vil kanskje overvåking av CO2-lagring bare benyttes de første tiårene av CO2-lagringen», skriver Morten Tønnessen.

Morten Tønnessen Professor i filosofi, UiS

Professorene Helge Hellevang (UIO) og Snorre Olaussen (UNIS) argumenterer i et motsvar til min kronikk «Om 10.000 år, hvem tar regningen for vår karbonfangst og -lagring?» for at «Alt tilsier at lagring er trygt over et tidsrom på 10.000 år». De kritiserer mine argumenter mot karbonfangst, men går ikke inn på kjernen i argumentasjonen.

Kostnadene som påløper

Professorene avviser min påstand om at en storstilt satsning på karbonfangst og -lagring strider mot prinsippet om at forurenseren skal betale. «Når Norge gjennom selskap eller stat har solgt lagringsplass har forurenser allerede betalt», skriver de. Jeg skrev imidlertid ikke om kostnadene idet lagringsplassen selges, men kostnadene som vil påløpe de kommende 10.000 årene.

Hellevang og Olaussen avviser også min skepsis til at det er praktisk mulig å planlegge for overvåking av CO₂-lagrene over en periode på 10.000 år. De viser til at «alt tilsier at vi har teknologi hvor vi kan automatisk overvåke havbunnen og detektere selv små lekkasjer». Mitt poeng var imidlertid ikke at dette ikke er mulig per 2021, men at det er utillatelig naivt å tro at dette vil følges opp i 10.000 år, noe som beløper seg til noe slikt som 400 generasjoner. Kan Hellevang og Olaussen vise til et eneste eksempel på at noe lignende har skjedd i løpet av verdenshistorien?

Lagringssikkerhet i Antropocen

Regjeringen har i høst utlyst områder på norsk kontinentalsokkel knyttet til CO₂-lagring. Veiledningen for søknad om tildeling av areal for lagring av CO₂ er ikke betryggende. Her angis det ingen tidsperspektiv verken for lagring eller overvåking. I realiteten vil kanskje overvåking av CO₂-lagring bare benyttes de første tiårene av CO₂-lagringen. Men hvilken trygghet gir overvåkingsteknologi oss da? Mitt hovedpoeng i denne sammenhengen står uansett fast: Det finnes ingen praktisk gjennomførbar plan for overvåking av CO₂-lagre over hele perioden lagringen er ment å skje.

De to professorene argumenterer for at CO₂-lagring over 10.000 år er trygt med henvisning til vår kunnskap om «geologiske feller som er i stand til å holde på væsker og gasser lettere enn vann i millioner av år». De mener det er «svært tvilsomt om menneskelig aktivitet vil kunne påvirke geologiske prosesser med relevans for integritet til CO₂-lagre.» Dagens utvinning av olje og gass har imidlertid allerede medført endrede trykkforhold og etterlatt mer enn 1000 undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. Hvordan kan de to professorene være så sikre på at fremtidig ressursutnyttelse ikke vil påvirke CO₂-lagrenes lagringssikkerhet og lekkasjerisiko, i en tid som toneangivende geologer og andre forskere nå omtaler som Antropocen, den geologiske tidsepoken som domineres av menneskelig aktivitet?