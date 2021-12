Oljeselskapet som ikke vil bruke sin egen olje

Debattinnlegg

Tor Vesterhus Sivilingeniør, Bergen

DEBATT: Equinor opplyser at deres CO₂-utslipp på Johan Sverdrup er 0,67 kg per fat olje som blir produsert. Tilsvarende gjennomsnitt i verden hevdes å være 18 kg CO₂ per fat. Derfor skal norsk olje være den reneste produserte oljen i verden. Likevel, selv om oljen på Johan Sverdrup skulle bli produsert helt CO₂-fritt, er denne klimagevinsten forsvinnende liten i forhold til hva som skjer ved salg og bruk av den. Da blir som kjent utslippet om lag 400 kg CO₂ per fat olje.

Teknologien bak såkalt utslippsfri norsk oljeproduksjon er primært elektriske kabler fra vannkraft på land ut til feltene i Nordsjøen. Dette gjør at den gassen som før ble produsert på feltet og brukt til å produsere elektrisitet der, nå i stedet kan øke eksportvolumet i rørledningene til UK eller Kontinentet. Nedsiden er imidlertid at dermed forsvinner klimagevinsten for oljeprodusentene – og Norge – når denne gassen før eller siden blir brukt likevel.

Den såkalt «rene» norske oljeproduksjonen drenerer elektrisk kraft vekk fra innenlandsk forbruk med periodevis ubalanse i dette markedet og økende strømpriser. Dette suget etter mer strøm til oljefeltene vil øke jo flere felt som elektrifiseres og jo høyere avgifter politikerne pålegger CO₂-utslipp. For jo mer vil det lønne seg for Equinor å bruke ren vannkraft fra land i stedet for å ha turbiner påkoblet el.-generatorer ute på feltene slik som før. Altså ved å brenne energien sin selv til havs. Nei, det vil de ikke, for det forurenser jo! Men det gjør altså norsk olje uansett hvor mye ren vannkraft vi benytter for å få oljen opp fra jorda.