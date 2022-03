Du er en del av Norges beredskap

DEBATT: Krigen i Ukraina har allerede forvoldt mye død og lidelse, og også mange her hjemme i Norge begynner å bli redde. Kan vi gjøre noe for å forberede oss selv, og dempe frykten?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utformet en liste over hva hver enkelt husstand bør ha på lager i fall en krise oppstår. Hvordan er din liste?

Alexander Nicodemussen Djuvik Masterstudent i samfunnssikkerhet, UiS

Egenberedskap handler om hvordan den enkelte og den enkelte husstand i noen grad må være i stand til å ta vare på seg selv og sine egne i møte med ulike kriser.

Samfunnets mulighet, ditt behov

Hvis en virkelig stor katastrofe rammer, som krigen nå gjør i Ukraina, vil ikke staten Norge ha mulighet til å rykke ut og hjelpe hvert individ og hver enkel husstand individuelt – staten vil ha mer enn nok med å tenke på det helhetlige og overordnete bildet. At akkurat din familie mangler vann, mat eller varme verken kan, bør eller vil av staten ikke bli vurdert som spesielt prekært i en slik situasjon. Derfor er det viktig at du selv har gjort det du kan i forkant.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver nettopp av disse grunnene på sine sider at «du er en del av Norges beredskap». Uten hjelp av en befolkning godt forberedt med egen egenberedskap, vil norsk innsats i en krise fort risikere å fragmentere og bli lite effektiv etter hvert som innsatsen må stykkes opp og fordeles for å drive unødvendig hjelp til personer som strengt tatt kunne ha gjort mye mer for å forberede seg i freds -og normaltid.

Egenberedskapsuka

Dette var en del av utgangspunktet for at DSB i 2018 startet kampanjen Du er en del av Norges beredskap og året etterpå startet sin første egenberedskapsuke i samarbeid med flere av landets kommuner. Årsaken til at DSB ønsket et sterkere søkelys på dette, fant man til dels i «den endrete sikkerhetspolitiske situasjonen», en situasjon som nå har forverret seg betydelig i hele Europa.

Disse kampanjene og egenberedskapsukene har gått jevnt og trutt siden oppstarten i 2018. Likevel, selv om flertallet nå sier at de «har kjennskap til myndighetenes anbefaling om egenberedskap», så har kun 3 av 10 lagret vann hjemme i tilfelle vannforsyningen skulle stoppe eller bli forurenset. Med tanke på at et voksent menneske trenger mellom to og tre liter vann hver dag, så er det lett å se hvor fort dette kan gå galt hvis heller ikke kommunen er i stand til å bidra med rask hjelp til alle som plutselig kan stå uten vann. Og at kommunen din vil være i stand til dette kan du ikke alltid stole på.

Også andre livsnødvendigheter rammes av samme logikk, som for eksempel mat, varme og ulike medisiner du er avhengig av.

Med utgangspunkt i alt dette har DSB utformet en liste over hva hver enkelt husstand bør inneholde. Listen er tilgjengelig på www.sikkerhverdag.no, sammen med en mengde andre tips og triks for hvordan akkurat du kan gjøre livet til deg og dine litt tryggere og lettere hvis krisen først rammer.

Hva mangler dere?

Jeg anbefaler at alle som føler litt på frykt eller uro i disse dager, om å sette av noen minutter til å sjekke disse listene. Hva har dere nok av allerede, hva mangler dere og hva bør dere ha lagret mer av i tiden framover?

DSB har utformet konkrete forslag til dette, men det er ingenting i veien for at dere gjør andre valg her og der, så lenge de grunnleggende behovene dekkes.

Får du gjort alt dette, så kan du i det minste senke skuldrene litt i vissheten om at du har gjort det du kan og alt det staten forventer at du gjør for å sikre deg og dine.

Husk, du er selv en del av Norges beredskap!