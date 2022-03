Norge fordømmer barnearbeid, men under dekknavnet skole er det greit

DEBATT: I årevis har vi fordømt barnearbeid både i gruvene i England og i Østens konfeksjonsindustri, men under dekknavnet skole har vi satt norske barn i arbeid fra de er seks år med opp-møteplikt og arbeidsplikt.

En skole i nærmiljøet møtte sine seksåringer i høst med et skoleregelverk på 25 A4- sider som skulle overholdes. Vi kan forstå at seksåringene trenger å ha med seg bukseskift på skolen.

Takk til Aftenbladets leder som vier oppmerksomhet til barna som ikke orker å gå på skolen. I tidligere reportasjer i avisa kunne vi lese om utbrente lærere. De kunne gå til lege og få seg sykemelding og så komme tilbake når de følte seg bedre. Når kunne et barn som gråter seg i søvn om kvelden og gråter når det går ut dørene hjemme få seg en sykemelding til det følte seg bedre?

Massiv regelblekke

En skole i nærmiljøet møtte sine seksåringer i høst med et skoleregelverk på 25 A4- sider som skulle overholdes, og dertil oppramsing av straffetiltak om reglene ikke ble overholdt. Skolene skal i dag kvalitetssikres som om de var vareleverandører i offshoreindustrien. Vi kan forstå at seksåringene trenger å ha med seg bukseskift på skolen.

I dag må mellom 20 000 og 30000 av dem medisineres for å komme seg gjennom skoletiden. Andre steder på kloden kutter de ut denne galskapen. Vi forsterker den. Har voksne rett til å sette barna på tvangsarbeid fra de er seks år? Dette er mennesker med vilje og tanker vi må lytte til og respektere. Vi tror de er dumme og trenger opplæring. De trenger trolig bare å oppleve seg verdifulle og få utviklingsmuligheter.

Dette ble dokumentert av MOOC-systemet i 2016 og verken UDIR eller skolerelatert FoU er ukjent med denne sannheten. Vi trenger en helt ny plattform av menneskeverd-forståelser til å utvikle våre kommende generasjoner på. Forskningen fra barnehager dokumentert i Line Melvolds bok Barn er budbringere, som kom ut på Kommuneforlaget i 2019, forteller oss også hvor viktig det er at barna har rom for individuell lek.

Hvor blir leken av?

Hvem har rett til å si at dette behovet slutter når barnet er seks år? Noen gir barnet rett til denne individuelle leken til de er 15, og medisinbruk er så godt som ukjent. Det var disse barnas lærings og forskningspotensial i voksen alder som i 2016 åpnet øynene på dem som administrerer MOOC systemet. I et økonomisk perspektiv er her også trolig milliarder å hente både i innsparing og i økt produktivitet.

