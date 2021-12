Stavanger må feie for egen dør

DEBATT: Sett i lys av mellom annet Glasgowmøtet mener vi at deler av Sentrumsplanen må legges under lupen og endres.

I tilknytning til oppgradering av Nytorget forutsettes det at det gamle politihuset rives, noe Per Th. Grimnes og Nils Jacobsen ikke synes rimer med målene i Sentrumsplanen.

Debattinnlegg

Per Th. Grimnes Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Nils Jacobsen Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Klimamøtet i Glasgow er nettopp avsluttet. Konklusjonen er at menneskeheten kan forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer, men det krever raske og store kutt i klimagassutslippene.

Dette utfordrer oss alle. Vi må nøye vurdere om det vi gjør er forsvarlig. Stavangers nye Klima- og miljøplan har ambisjon om 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Det er bare åtte år til og krever nitid oppfølging.

Det arbeides med planer for oppgradering av Nytorget. Vi har allerede stilt spørsmål knyttet til anlegg av et stort parkeringsanlegg (Aftenbladet 23.11.). I tillegg kommer belastningen som vil følge planlagt byggeaktivitet. Globalt står byggenæringen for mer enn en tredjedel av verdens klimagassutslipp, en tredjedel av verdens avfall og 40 prosent av verdens energiforbruk. Bransjen er en klimaversting (ref. Statsbygg v/Bjørn Grimsrud, august 2021). En stor andel kan relateres til riving av eksisterende bygningsmasse.

Sentrumsplanen åpner for flere prosesser som den vi nå er vitne til på Nytorget.

Vi river som gale

Teknisk skole og Misjonskirken er allerede revet og følgende kan stå for tur: Politikammeret ved Nytorget, Stavanger stasjon, brannstasjonen og St. Franciskus, sistnevnte var vernet inntil Sentrumsplanen åpnet for riving, til fordel for enda et høyhus i St Olavs-kvartalet.

I tilknytning til oppgradering av Nytorget forutsettes politihuset revet. Visjonen er å bygge et Mediehus på tomten, i hvilken grad det samsvarer med målsettingen om å utvikle Nytorget til et kulturtorg er ikke åpenbar. Under overskriften «Politikammeret på Nytorget, Stavangers Y-blokk», skriver Endre Elvestad (Aftenbladet 27. februar i år) mellom annet:

«Dette lover ikke godt for et framtidig kulturtorg, som allerede finnes. Å rive Retzius/Bjolands politikammer, og forvise kulturen for å gi plass til en kommersiell, hypotetisk medieby, er historieløst. Hva vil kommunen gjøre med Andreas Bøes kunst i trappeoppgangen?»

Bygget er i god stand og i full bruk. Metropolis og flere ungdomsrelaterte funksjoner skal presses ut og plasseres i andre lokaler, uvisst hvor. Dette er i seg selv ressurskrevende og kommer i forkant av en maksimalt klimabelastende prosess, riving fulgt av nybygg til erstatning for det man river. Metropolis skal så flyttes tilbake. Hvor Andreas Bøes betongrelieff skal flyttes er det så langt ingen som har uttalt seg om. Denne heseblesende runddansen kan våre folkevalgte være i ferd med å akseptere.

Revurdering av Sentrumsplanen?

Sentrumsplanen åpner for flere prosesser som den vi nå er vitne til på Nytorget. Sentrumsplanen var under arbeid i hele sju år, og det er allerede et par år siden den ble vedtatt. Forutsetningene har i løpet av denne tiden endret seg drastisk. Planens mål er at etasjearealet i sentrum bortimot skal dobles. Det betinger storstilt riving og bygging av ca. 700.000 kvadratmeter nytt etasjeareal. En realisering av planen vil gi meget store klimagassutslipp og rimer særdeles dårlig med Stavangers nye Klima- og miljøplan med ambisjon om 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030.

Sett i lys av mellom annet Glasgowmøtet mener vi at deler av Sentrumsplanen må legges under lupen og endres. Klimakonsekvenser må seriøst klarlegges.