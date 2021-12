Stavanger må bruke lokale reguleringer for å få kontroll

DEBATT: Stavanger må åpne verktøykassen å bruke lokale reguleringer for å få kontroll på elsparkesykler i bybildet. Her kan man lære mye av Oslos utfordringer og seire.

«Sparkesyklene er lett tilgjengelig og er enkle å parkere. Men det krever et regelverket som tar hensyn og fungerer for alle», skriver Fredrik Timell.

Fredrik Timell Public Policy-sjef i Lime i Norden

Vi har sett en rekke oppslag i mediene de siste årene om problemer med elsparkesykler i byer som Oslo og Stavanger. Under høysesongen i juli hadde Oslo over 25.000 sparkesykler i gatene. Det var et høyere antall per innbygger enn hva storbyer som London, Paris og Berlin har. Da er det ikke rart at det oppsto kaostilstander og parkeringsproblemer. Det som er ment som et effektivt transportmiddel, skapte tidvis mye irritasjon i bybildet. Heldigvis tok myndighetene grep.

Sårt tiltrengte verktøy

Etter at Stortinget i juni vedtok en ny lov for regulering av elektriske kjøretøy, fikk kommunene et sårt tiltrengte verktøy for og selv regulere sparkesyklene. Nå kan kommunene selv avgjøre hvilke og hvor mange utleietilbydere det skal være, i tillegg til maksimalt antall kjøretøy i gatene. Det var et riktig skritt, men det betyr også at kommunene må ta i bruk de verktøyene de har blitt tildelt.

Vi er overbevist om at mikromobilitet kommer til å spille en viktig rolle i å bedre fremkommelighet og redusere lokale utslipp i årene som kommer.

Oslo var den første kommunen i Norge som vedtok en egen lokal forskrift som trådte i kraft 10. september i år. Her har mange norske kommuner mye å lære når de nå er på god vei til å utvikle egne reguleringer. Både av feilene som har blitt gjort underveis, men særlig hvordan Oslo har klart å få kontroll på situasjonen. I Oslo tok det tre måneder å få på plass den nye forskriften etter at den ble presentert, med høringer, utlysninger og andre tidsrammer som må tas hensyn til i henhold til norsk forvaltningsrett. Og selv om vi nettopp har gått inn i vintersesongen, er sommeren tilbake før vi aner det. Da må kommunene ha klart et tydelig regelverk om de ønsker å unngå det kaoset som hersket i Oslo i deler av 2021.

Må ikke vente for lenge

Mange avventer nok høyesterettsdommen mellom Trondheim kommune og en utleieaktør før de ser på sine egne reguleringer. Likevel bør ikke arbeidet med reguleringene utsettes mye lenger. Vi er overbevist om at mikromobilitet kommer til å spille en viktig rolle i å bedre fremkommelighet og redusere lokale utslipp i årene som kommer. Skal vi klare det, er det viktig at utleieaktørene og kommunene samarbeider om gode regelverk til det beste for innbyggere. Her er vi klare til å bidra med vårt.

Når vi snakker med kommuner bruker vi ofte si at reguleringer må være tilpasset lokale forhold, og at det er viktig at mange operatører gis lisens til å drive utleievirksomhet for å fremme konkurranse og innovasjon for at vi skal ha et marked som utvikler seg til det bedre for brukerne. Da er det også viktig å unngå og skrive lange kontrakter med spesifikke tekniske krav som fort blir utdaterte.

Miljøvennlig tilbud

Mikromobilitet er en billig, effektivt og miljøvennlig måte å ta seg rundt i byen på. For mange betyr det at de rekker et møte de er litt sent ute til, og for andre er det en morsom og ny måte å se byen på. Sparkesyklene er lett tilgjengelig og er enkle å parkere. Men det krever et regelverket som tar hensyn og fungerer for alle.

Det kan ikke være så mange elsparkesykler i gatene at det forsøpler bybildet, hindrer fremkommelighet eller er i veien for mennesker med funksjonsnedsettelser. Derfor må kommunene selv ta ansvar for å sette tydelige og tilpassede rammer. Det kommer vi til å støtte helhjertet.