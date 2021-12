Strøm til «markedspris»?

«Hvordan fastsettes så strømprisen mon tro?» spør Yngve Leret.

Debattinnlegg

Yngve Leret Sandnes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Når man leser og hører på debatten rundt strømprisene er det et mantra som går igjen hos de som skal forklare hvorfor det er som det er: Ikke mye vi kan gjøre, for det er jo markedsprisen som gjør seg slike utslag. Sist i Ingrid Fiskaas kronikk 7. desember. Markedsprisen er da en enhet som tydeligvis lever sitt eget liv og intet menneske kan påvirke.

Den korte definisjon på markedspris er: Den pris som fastsettes i samspill mellom kjøper og selger. Enkelt og greit. Hvordan fastsettes så strømprisen mon tro? Her i nord gjøres dette av Nord Pool som er det instrumentet de nordiske, og baltiske, statnett-selskaper bruker til å fastsette prisen forbrukerne skal betale. Inn i algoritmen med en haug med variable inputs og ut kommer «markedsprisen».

At dette er prisfastsetting i et samspill mellom kjøper og selger kan man vanskelig påstå. Minner mer om en monopolistisk prisfastsetting. Vesentlig vekt i beregningene er lagt på at en liten (rundt 10 prosent) kundegruppe er villige til å betale veldig godt for å sikre noe ekstra strøm og dermed så ender også de øvrige 90 prosent som ikke har samme presserende behov, opp med å få et vesentlig påslag.

Disse kundene har ingen reelle alternativer og må bare finne seg i dette. Da er det helt meningsløst å snakke om markedspris. Det er så enkelt at når stat og kommuner har hånd om nesten all kraftkapasitet og Nord Pool setter prisen, så snakker vi et rent monopol med tilhørende prising, om den nå er høy eller lav. Og i et monopol har monopolisten alltid mulighet til å påvirke prisen.

Les også Lågare straumpris krev demokratisk styring