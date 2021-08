Vil Ap mette skolene med fem fisker og to brød?

DEBATT: Så mye som Ap snakker om gratis skolemat, skulle en tro de var villige til å legge handling bak ordene. Foreløpig ser det ut til at det blir med gode intensjoner.

«Vi venter spent på hvilket måltid Ap ser for seg å servere alle elevene i landet for to kroner dagen», skriver Terje Eide.

Terje Eide Første vararepresentant i Oppvekst og levekår (H)

Dersom KrF hadde vært en del av flertallet kunne skolemat kanskje vært løst med fem fisker og to brød, men siden religiøse under ikke er i verktøykassen, trenger de ekte penger for å betale for skolemat til alle.

Prøveprosjekt

I kommunevalgkampen i 2019 var gratis skolemat en fanesak for Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Gratis skolemat til alle skulle innføres så fort som mulig. Det de gjorde da de fikk flertall etter valget sto på ingen måte i stil til det de sa de ville gjøre. Et prøveprosjekt på 3 av 47 barne- og ungdomsskoler var det de tok seg råd til. Det er ikke å innføre noe som helst, det er å prøve noe ut. Og attpåtil på skoler som hadde gode ordninger for dette allerede. Enten innenfor eksisterende rammer eller ved bruk av prosjektmidler. Også Høyre ser frem til å trekke kunnskap ut av det pågående prøveprosjektet, men verken signalene fra flertallet her i byen eller deres partifeller nasjonalt tilsier at en universell ordning for skolemat vil bli en realitet om de vinner valget.

Venter spent

Både Ap, SV og Sp nasjonalt er for gratis skolemat, men har bare satt av 300 millioner kroner til dette. Vi venter spent på hvilket måltid Ap ser for seg å servere alle elevene i landet for to kroner dagen. Beregninger fra finansdepartementet viser at gratis skolemat vil koste 3 milliarder kroner, altså ti ganger så mye. Igjen et misforhold mellom problembeskrivelse og endelig evne til løsning.

Ingen i Høyre verken nasjonalt eller lokalt, er uenig i at det er en sammenheng mellom mette elever og læring. Tvert imot mener Stavanger Høyre at en fornuftig skolematordning og felles måltid både vil bidra til læring og gode relasjoner. Ingen barn skal måtte gå sultne hele skoledagen fordi foreldrene ikke har råd til mat. Men tiltaket må stå i stil til problemet som skal løses. Under 6 prosent av barneskoleelevene har ikke med seg lunsj på skolen daglig. Hva med å bruke de lovede 300 millionene på disse elevene istedenfor å smøre det tynt utover alle? Det er jo ikke slik at Ap er ukjent med målrettede tiltak.

«Vi må bruke pengene målrettet», sa Støre til Erna i statsministerduellen søndag kveld da han skulle begrunne hvorfor Ap ikke støttet Høyre sitt forslag om skattereduksjon til unge. Målrettede tiltak der altså. Han fulgte opp med: «Nå får vi et begrenset handlingsrom. Vi må være forsiktige med pengebruken», «Istedenfor å gi et skattefritak for alle som jobber under 30 år, som er veldig lite målrettet, vil vi bruke pengene (...) og selve poenget ’Det er gal bruk av store penger, Erna’»

Møter seg selv i døra

Logikken til Støre er det ingen ting i veien med når det gjelder beskatning og «målrettet» pengebruk. Problemet er at han og Kari Nessa Nordtun møter seg selv i døra når de vil bruke store penger på noe som kan løses bra med vesentlig mindre ressurser. Dette er ressurser som kan settes i arbeid på andre viktige områder. Ap henger ikke sammen verken logisk eller økonomisk.

Ap vil betale for gratis SFO til alle når en svært stor andel klarer dette over egen økonomi.