Fyrverkeri, hvor er de voksne?

DEBATT: Vi kan bedre enn dette? Vi kan ha fantastiske nyttårsfeiringer også i fremtiden, selv uten farlig fyrverkeri.

«Primitivt og farlig fyrverkeri hører ikke hjemme i 2022», skriver Erlend Kristensen. Her fra Vålandstårnet hvor det ble sendt opp fyrverkeri midt i folkemengden nyttårsaften.

Erlend Kristensen MDG Sandnes

Det tok helt av ved Vålandstårnet nyttårsaften. Rundt 6000 tusen ungdommer samlet seg. Veldig mange av disse kom altså til den offentlige oppskytningen med medbrakt fyrverkeri. Er det mulig? Er ikke meningen med offentlig oppskytning at det skal være en trygg plass uten privat oppskytning? Men hva annet kan en forvente når det er fritt frem å kjøpe fyrverkeri?

Også på Varhaug kom nyttårsfeiringen ut av kontroll. En film som er spredt på nettet viser at enkelte sikter med rakettbatterier på en politibil og treffer denne. Til stor jubel fra «publikum».

Spredt på nettet

Innslaget vises på Dagsrevyen, med påfølgende intervju med ordfører og politi. Begge sier at her trengs endringer i holdninger. Jeg lurer på hvor mye holdningsskapende arbeid som trengs for å komme til bukt med dette? For disse videoene blir spredt på nettet like snart som de er filmet. Antakelig til både latter og forlystelse for mange ungdommer, og hvor sikkert noen vil ta etter neste år. Det hjelper selvsagt ikke på «de gode holdningene» at nyttår feires med mye alkohol.

Jeg husker selv fra Hanabanen som var treffstedet i ungdommen min på 1990-tallet. Også der var det ville tilstander og «selvsagt» noen som siktet på folkemengden. Etter hvert sluttet jeg å dra dit. I voksen alder har jeg for det meste vært inne klokken tolv på nyttårsaften. Er det riktig at de få skal gjøre at mange med meg ikke våger oss ut for å feire det nye året?

I tillegg kommer alle uhellene, som ikke har noe med holdninger å gjøre.

Det eneste som vil hjelpe er forbud!

Forslag om forbud

I 2020 fremmet derfor MDG Sandnes forslag i kommunestyret om å forby privat oppskytning av fyrverkeri i deler eller hele kommunen. Dessverre fikk vi lite støtte. Dette selv om noen undersøkelser viser at opp mot 70 prosent mener at privat fyrverkeri burde forbys.

Det er mange grunner for at vi burde forby privat fyrverkeri. Hvert eneste år skyter ungdommer på hverandre. Det meldes om flere alvorlige øyenskader, hørselsskader, brannskader, hunder som blir redde, livredde småfugl som flyr opp i luften og blir regelrett skutt ned, for å nevne noe. Det er også unødvendig forsøpling og medfører at giftstoffer spres.

Fyrverkeri er i tillegg en industri hvor mange barn arbeider i farlige omgivelser. Flere fabrikker har brent ned og med mangfoldige døde.

Hus og hytter brenner. Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det i perioden 1.1.2016-1.1.2020 i snitt var 37 branntilløp hver dag i Norge. Mens datoene 31.12 og 1.1 hadde i perioden 57 og 81 branntilfeller. Altså betydelig mer enn vanlig.

Flere land har innført totalforbud mot privat fyrverkeri melder øyelege Nils Bull, og mener vi må innføre forbud mot privat fyrverkeri.

Hvor lenge skal vi fortsette med denne galskapen i et velregulert land som Norge?

Lys- og droneshow

For det finnes fullverdige og mye bedre alternativer enn fyrverkeri. Vi kunne hatt trygge og spektakulære lys- og droneshow. Primitivt og farlig fyrverkeri hører ikke hjemme i 2022. Det er heller ikke sikkert dette vil koste noe mer enn offentlig fyrverkeri. Både lys og dronene kan gjenbrukes. Men dette handler ikke om penger, men sikkerhet. Hvordan kan vi en dag i året tillate alt dette, bare for at vi skal se på noe fyrverkeri som vi har sett hundrevis av ganger før? Å løse problemene med holdningsskapende arbeid blir i denne sammenheng en vits! Det eneste som vil hjelpe er forbud! Hvor er de voksne politikerne?