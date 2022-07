Gratis kreftmedisin til alle nå!

DEBATT: Hvem skulle ha trodd at etterbehandling mot kreft ikke er på blå resept?

I etterbehandlingen av brystkreft må det til medisiner mot bivirkninger av kreftmedisinene, og de må også komme på blå resept, argumenterer Sonja Risa i Brystkreftforeningen Sør-Rogaland.

Sonja Risa Leder, Brystkreftforeningen Sør-Rogaland

«Brystkreft har jo så god prognose», sier du kanskje, «så det er vel ingen sak?» Og det stemmer for så vidt: 90 av 100 av oss lever etter fem år, 85 av 100 etter 15 år. Men for mange brystkreftrammede er det imidlertid en lang etterbehandlingstid.

Behandling mot behandlingen

De fleste blir satt på behandling med sterke antiøstrogener i fem til ti år etter kirurgi og eventuell stråling og cellegift. Dette er medisiner som har vist seg effektive mot tilbakefall. Men de sterke medisinene gir mange bivirkninger: skjelett- og leddsmerter, tørre slimhinner, hetetokter, tretthet. Og risikoen for benskjørhet øker kraftig.

For at antiøstrogenene ikke skal gjøre oss benskjøre, får vi derfor behandling mot behandlingen: Infusjon med noe som kalles en benresorpsjonshemmer og et preparat ved navn Calcigran Forte, som gir høyt tilskudd av kalsium og D-vitaminer.

Men vi får ikke dette legemiddelet på blå resept! Det dekkes heller ikke av frikortordningen. Vi må betale det av egen lomme – selv om tablettene forskrives av lege og tas ut på resept. Preparatet er en del av den helhetlige oppfølgingen i pakkeforløpet for kreft og et tilskudd vi må ha for at skjelettet ikke skal ta skade av den øvrige behandlingen.

Urettferdig

Så hvorfor dekkes det ikke av den ordinære frikortordningen for egenandeler? Det oppleves som både merkelig og urettferdig!

Mange som får langvarig behandling, faller ut av arbeidslivet og har dermed ikke samme økonomi som tidligere. Da blir pålegget om medisinering med Calcigran Forte et innhogg i en anstrengt økonomi.

Vi ønsker at Calcigran Forte blir underlagt de samme reglene som andre legemidler.