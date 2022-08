Vi vil ha en ruspolitikk som redder liv, i stedet for å ta livet av folk

DEBATT: 31. august markerer vi verdens overdosedag. Det er også en markering av en totalt feilslått ruspolitikk. Hvert eneste år mister omtrent 269 mennesker livet sitt til overdoser. Nå er det på tide med en ny kurs.

Det er på tide å legalisere og regulere. Selv hvor viktig rusreformen er, må vi erkjenne at den ikke løser alle problemene dagens ruspolitikk medfører.

Sondre Lunde Hansen Medlem, Unge Venstre

Kampen vi lenge har kjempet mot narkotika er i seg selv meningsløs. Forskningen er nemlig klar; det er ingen sammenheng mellom straffenivået og bruken av narkotika i et samfunn. Straff fungerer ikke, den bare skader de menneskene vi ønsker å hjelpe.

Ubehandlet rus er farligst

Derfor la Venstre fram en historisk rusreform som skulle avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. En reform som skulle slutte å straffe mennesker som sliter og heller tilby dem helsehjelp. Men Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet valgte å se bort ifra tiår med forskning og kunnskap da det gjaldt som mest. De drepte en reform som skulle redde liv.

La oss fastslå en ting; rus er farlig. Det er det ingen som benekter, ikke engang oss «rusaktivister» i Venstre. Men rusen er farligst når den ikke behandles. Det er når sprøytene blir satt under utrygge forhold, når stigmatiseringen og utenforskapet forsterkes og hjelpen uteblir, at rusen fører til dødsfall.

Derfor har Venstre stått i fronten for tiltak som brukerrom, et værested for rusavhengige og heroinassistert behandling, som alle har vært viktige for folk med rusproblemer. Det at rusavhengige opplever et fellesskap og får rusen sin i trygge omgivelser, er med på å redusere skadeomfanget av rusen og gjør at vi forhindrer mange overdosedødsfall. Samtidig styrket vi innsatsen til rusfeltet med 2,4 milliarder kroner da vi satt i regjering. Vi har alltid tatt kampen for en mer human ruspolitikk.

Forbud gagner kartellene

Derfor er det på tide å legalisere og regulere. Selv hvor viktig rusreformen er, må vi erkjenne at den ikke løser alle problemene dagens ruspolitikk medfører. Forbudslinjen fører til at vi finansierer narkotikakarteller, kriminelle gjenger og mafiavirksomhet. Det svarte markedet gjør også at det ikke er noen aldersgrense, ingen som helst regulering på hvor mye man kan få tak i, og at stoffene man kjøper kan inneholde hva som helst.

Det vi trenger er å ta kontroll over det svarte markedet. En streng regulering vil føre til at tilgjengeligheten vil bli mindre for sårbar ungdom, og at staten vil få økte skatteinntekter som følge av et legalt marked. Ikke minst vil en streng regulering sørge for at rusbrukere får kontroll over hva de putter i kroppen sin, slik at man ikke må bøte med livet fordi man er uheldig.

Verdens overdosedag handler om å markere alle de livene som hvert eneste år går tapt til overdoser. Det handler om å anerkjenne at hver eneste en av dem er en stor tragedie – og resultatet av en fullstendig mislykket politikk. Nå trenger vi en ruspolitikk som redder liv i stedet for å ta livet av folk.

