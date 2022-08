Mediebyen kan ikke på noen måte sammenlignes med Media City

DEBATT: Planleggerne av Mediebyen i Stavanger har sett til Bergens Media City, men disse to prosjektene er helt ulike.

Tidlig ble det klart at universitetet på Ullandhaug ikke var interessert i en Medieby. Dermed falt bunnen ut. Det er jo nettopp relasjonen til utdanning og forskning som gir Media City Bergen tyngde.

Debattinnlegg

Per Th. Grimnes Sivilarkitekt MNAL, Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Distriktsredaktør NRK Rogaland, Ragnar Christensen, fortalte til Aftenbladet nylig at en ønsket å få til noe som minnet om bergenske Media City i Stavanger også. Jeg søker på Media City Bergen og leser at Media City er en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Her holder ledende medie- og teknologiselskaper som NRK, TV 2, Vizrt, Bergens Tidende, IBM, BA, og Vimond til, sammen med deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap. Instituttet har utstrakt utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid med selskaper i klyngen.

Les også NRK og Aftenbladet vil flytte til nybygg på Nytorget

Les også Ingen champagne for Mediebyen på Nytorget

Minimal interesse for Mediebyen

Vi noterer oss mangfoldet av aktører og særlig at det hele er koblet nær opp til Universitetet. Riktignok befinner Universitetet i Bergen seg ikke i sentrum, så meget nær. Da kan det slås to fluer i en smekk. Det har vi ikke mulighet til i Stavanger. Mye taler for at et slikt senter bør legges til Ullandhaug-miljøet. Her har NRK en meget stor og velegnet tomt, men som institusjonen lenge har drømt om å selge til god pris. En Medieby ved Nytorget åpner en mulighet som NRK nå griper. Riktignok ble det tidlig klart at vårt universitet ikke var interessert i å delta i utvikling av en Medieby i Stavanger. Dermed er en sammenlikning med opplegget i Bergen uten mening. Her i Stavanger har mulige interessenter over tid falt fra. Etter seks år står bare Aftenbladet og NRK Rogaland igjen.

Full av optimisme gikk våre lokale interessenter, jeg vil helst si Aftenbladet, bredt ut. Interessen var imidlertid minimal, noe det har vært lite offentlighet rundt. Tidlig ble det klart at universitetet på Ullandhaug ikke var interessert. Dermed falt bunnen ut. Det er jo nettopp relasjonen til utdanning og forskning som gir Media City Bergen tyngde.

Les også Hvordan kommer Aftenbladet tettere på leserne ved å flytte seg 100 meter?

Vi mister et avishus

Per i dag står altså bare Aftenbladet og NRK Rogaland igjen. Ifølge oppslaget i Aftenbladet skal det nå søkes etter interessenter, noe som i realiteten for lengst har funnet sted, men med magert resultat, to interessenter – og ingen relasjon til Ullandhaug-miljøet.

Det en kan se for seg er at om det skulle lykkes å realisere byggeprosjektet på politikammertomten, vil avishuset vi allerede har i sentrum og som rommer våre to store lokalaviser, gå i oppløsning. Det blir mer og mer klart at det nå er utbyggingsinteresser som driver prosjektet videre og kanskje den sterkeste pådriveren er kommunens eget foretak: Stavanger utvikling KF. Vi har altså folkevalgte tillitspersoner på begge sider av bordet. Mange spør: Når forsøket på å etablere Mediebyen Stavanger ser ut til å mislykkes – er det da greit å rive politikammeret for å bygge et nytt kontorbygg, med 300 parkeringsplasser?