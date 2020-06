Desinformerer om ONS

DEBATT: Markedssjef Geir Helgesen i Framos debattinnlegg i Stavanger Aftenblad lørdag 6. juni fremmer en rekke feilaktige påstander om ONS. Disse vrangforestillingene om ONS kan ikke stå uimotsagt.

«ONS har ikke ansvar for, eller inntekter av, overnatting eller transport av utstyr. Priser for hotellovernatting fastsettes av hotellene. […] At det generelle prisnivået i Norge er, høyt kan ikke hefte ved oss», skriver Jon Are Rørtveit, kommersiell direktør i ONS. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Jon Are Rørtveit Kommersiell direktør, ONS

Siden 1974 har energiarrangementet ONS bygget seg opp som et ledende globalt møtested. Først for olje- og gassbransjen, men i økende grad for fornybar energi og et bredt energifelt. Det er fullt konsensus, både politisk og industrielt, om at Norges fremtid må bygges på en videreutvikling av den kunnskap og teknologi vi har. Her har ONS allerede spilt en viktig rolle og vil ytterligere forsterke denne utviklingen i fremtiden.

ONS’ modell er ganske enkel: Vi er av og for energibransjen, og vi jobber i to år med å planlegge og gjennomføre et av verdens viktigste møtesteder for energi.

Geir Helgesen skrev sitt debattinnlegg på vegne av sju leverandørbedrifter som har varslet søksmål mot ONS. Foto: Framo

Tjenester og kostnader

Helgesen kritiserer ONS-utstillingen og påstår at:

ONS har full kontroll over alle tjenestene som utstillerne er avhengige av, og at ONS har underleverandør til utstillingen.

Dette er feil. Tjenester til ONS-utstillingen har Stavanger Forum som teknisk arrangør ansvaret for, på lik linje med andre arrangementer i Stavanger Forum. ONS har ingen underleverandører til utstillingen. Prisene for overnatting og transport av utstyr har passert grensen til det absurde.

ONS har ikke ansvar for, eller inntekter av, overnatting eller transport av utstyr. Priser for hotellovernatting fastsettes av hotellene. Transport av utstyr har Stavanger Forum ansvar for. Ingen andre oljemesser i verden er i nærheten av å være så kostbare som ONS i Stavanger.

At ONS «koster skjorten», er en sannhet med visse modifikasjoner. Blant de arrangementer det er nærliggende å sammenligne seg med, er realiteten at ONS’ standpriser ligger vesentlig lavere. At det generelle prisnivået i Norge er, høyt kan ikke hefte ved oss. ONS-stiftelsen tjener ikke en krone på omsetningen til Stavangers hoteller, restauranter med mer.

Ikke hele sannheten

Helgesen fremstiller det slik at ONS’ reviderte tilbud til utstillerne [om kompensasjon for avlysningen i 2020, red. mrk.] ble sendt ut etter at varselet om søksmål var mottatt. Her unnlater han å opplyse om at han allerede uken før var kjent med et slikt revidert tilbud, og at han unnlot å følge opp invitasjonen til et møte.

Helgesen har tidligere tatt til orde for at ONS bør utvise en større grad av dugnadsånd. Selv om vi ikke er forpliktet til det, har vi nå tilbudt våre kunder en kompensasjon som i sin ytterste konsekvens koster oss hele egenkapitalen. Vi har vanskeligheter med å forstå at vår dugnadsånd kunne vært større.

ONS har den siste tiden jobbet iherdig for statlig støtte siden vi faller utenfor alle ordninger på grunn av vår driftsform. Vi har hele tiden vært åpne på at dersom vi skulle bli møtt med noen form for statlig støtte, skal det komme våre utstillere til gode. Når Helgesen ikke vil ha statlig kompensasjon, er det neppe utstillernes beste han har i tankene.

Fjerne ONS?

Vi stiller oss spørsmålet om hvorfor Helgesen bevisst desinformerer om ONS. Kan motivet for svertekampanjen være å bane vei for en annen arrangør og en annen energimøteplass enn ONS?

Verken energibransjen, Stavanger eller Norge er tjent med denne omdømme-nedbrytende aksjonen mot merkevaren ONS. Det vil ikke være gjort over natten å opparbeide den internasjonale posisjonen og det internasjonale nettverket ONS har bygget opp i Stavanger i løpet av 46 år.